„Stimmung gegen Andersdenkende“: Christine Prayon rechnet nach Ausstieg mit „heute show“ ab

Von: Jonas Erbas

Seit 2009 nimmt die „heute show“ das aktuelle Zeitgeschehen aufs Korn. Doch die ZDF-Sendung mit Oliver Welke erhitzt immer wieder die Gemüter. Harsche Kritik kommt nun von unerwarteter Seite.

Köln – Wer sich nach einer ebenso kritischen wie humoristischen Einordnung der aktuellen Nachrichtenlage sehnt, kommt in Deutschland an der „heute show“ im ZDF eigentlich nicht vorbei. Seit 2009 nimmt die Satiresendung regelmäßig Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse oder politische Gruppierungen aufs Korn und überschreitet hier und da ganz bewusst Grenzen. Das weiß auch Christine Prayon (49), die in knapp 350 Folgen als Außenreporterin Birte Schneider mitwirkte – und nun schwere Vorwürfe gegen ihre ehemaligen Kollegen erhebt.

Christine Prayon steigt aus „heute show“ aus – und erhebt Vorwürfe gegen Satiresendungen

Egal, ob Donald Trump (77), Wladimir Putin (70) oder Kim Jong-un (39) – ihnen allen ging es in der „heute show“ schon an den Kragen. Doch nicht selten karikieren Oliver Welke (57) und Co. auch gesellschaftliche Strömungen, darunter ebenso Klimaaktivisten wie Querdenker. Geht das zu weit? „Ich habe mit der Art, wie die großen gesellschaftlich prägenden Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen“, findet zumindest Kabarettistin Christin Prayon, wie sie der Kontextwochenzeitung im Interview jüngst erklärte.

Die 49-Jährige hat ihre Tätigkeit bei der „heute show“ aufgegeben – aus ganz persönlichen Gründen: „Ich habe auch mit den Verantwortlichen dort geredet und betont, dass ich mich nicht daran beteiligen will, Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben.“

Die Freitagabendsendung „verenge den Diskurs“, kritisiert die Satirikerin, die seit 2011 an der „heute show“ mitgewirkt hatte. Das zeige sich auch aktuell: „Und jetzt findet genau dies wieder statt beim Krieg in der Ukraine. Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht. Das hat nach meinem Dafürhalten nichts mehr mit Satire zu tun.“

Christine Prayon rechnet mit „heute show“ ab – auch Böhmermann in der Kritik

Christine Prayon könne sich mit der Sendung, die sich seit Corona „geändert“ habe, nicht mehr identifizieren: „Das ist eine politische Satiresendung und keine Rolle wie im ‚Tatort‘. Und das muss sich schon mehr oder weniger mit dem decken, was ich als Christine Prayon auf der Bühne mache.“ Man habe ihr bei der „heute show“ zwar „die Tür offen gelassen“, doch die 49-Jährige wolle einen „Schlussstrich“ ziehen: „Nein, ich bin überhaupt keine Freundin mehr von Satiresendungen, egal ob Böhmermann, ‚Anstalt‘ oder andere.“

Mehr als zehn Jahre lang war Christine Prayon Teil der „heute show“, doch weil die Kabarettistin mit den Inhalten der Satiresendung nicht einverstanden ist, verlässt sie das ZDF-Format nun für immer © Sascha Ditscher/Imago & Julia Feldhagen/ZDF/dpa

Eine Böhmermann-Sendung sei ihr besonders negativ in Erinnerung geblieben: „Da ging es um Nichtgeimpfte, und dann lehnte er sich zurück und zeigte zwei Stinkefinger. Ich dachte, wie kann man das machen?“ Mit ihrem „Programm und [ihren] Ansichten“ habe sie sich indes „aus vielen Sachen rauskatapultiert“, glaubt die in Bonn geborene Schauspielerin und Kabarettistin. Kritik müsste jüngst auch ein anderer Star des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einstecken: Florian Silbereisen (41) sei „kein Schauspieler“, teilte Sigmar Solbach (76) jüngst gegen den ZDF-Traumschiff-Kapitän aus. Verwendete Quellen: kontextwochenzeitung.de, rnd.de