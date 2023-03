Stirbt Lisbeth beim Bergdoktor den Serientod? Monika Baumgartner äußert sich zu Staffel 17

Von: Matthias Kernstock

Die 16. Staffel „Der Bergdoktor“ im ZDF endete am 23. Februar 2023 mit vielen offenen Fragen. Fanliebling Lisbeth liegt im Sterben. Gibt es für die Mutter von Martin Gruber (Hans Sigl) eine Zukunft in Staffel 17?

Ellmau - Seit 2008 spielt Hans Sigl den „Bergdoktor“ Martin Gruber im ZDF. Doch die heile Welt vor der traumhaften Kulisse des Wilden Kaisers hat in Staffel 16 tiefe Risse bekommen.

Staffelfinale beim Bergdoktor lässt viele Fragen offen für Staffel 17

Die „Bergdoktor“-Fans wünschen sich sehnlichst ein Happy End für die Familie Gruber. Doch im Staffelfinale „Der Weg zurück“ geht es in Ellmau tragischer denn je zu. Martin Grubers Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) liegt nach einem Zusammenbruch auf dem Gruberhof im Sterben.

Das Staffelfinale beim Bergdoktor mischt die Karten durcheinander. Statt nach New York zu fliegen, um zu seiner Ex Franziska und Sohn Johann zurückzukehren, eilte Martin Gruber, alias Hans Sigl (51), ins Krankenhaus zu seiner Mutter. Lisbeth wurde bewusstlos auf dem Gruberhof gefunden. Niemand weiß, was sie hat.

Stirbt Lisbeth in Staffel 17 beim Bergdoktor? Monika Baumgartner spricht über das neue Drehbuch

Für die Bergdoktor-Fans stellt sich vor den Dreharbeiten zur 17. Staffel, die im Frühjahr beginnen sollen, die Frage: Stirbt Lisbeth den Serientod? Schauspielerin Monika Baumgartner hat sich bei „TV Spielfilm“ selbst zu ihrer Bergdoktor-Zukunft geäußert.

„Ich habe selbst gefragt, ob meine Figur jetzt den Serientod stirbt“, so die 71-Jährige. Baumgartner erklärt, warum es überhaupt so weit kommen musste: „Das Staffelende, so wie es jetzt ausgestrahlt wurde, war eine Möglichkeit, die zwei Brüder wieder zu vereinen.“ Es habe einen „triftigen Grund“ geben müssen, damit Martin Ellmau nicht verlässt. „Wenn es Lisbeth schlecht geht, dann muss er bleiben.“

