Streaming-Panne: „Temptation Island“-Fans stocksauer, RTL entschuldigt sich

Aktuell läuft die fünfte Staffel „Temptation Island“ auf RTL+. Doch Fans mussten lange auf die neue Folge warten, dem Sender ist ein Fehler unterlaufen.

Portugal - Seit dem 30. März läuft die neue Staffel „Temptation Island - Versuchung im Paradies“ auf RTL+. Wöchentlich wird eine neue Folge gezeigt, zwölf Episoden sind es insgesamt. Doch dem Streaminganbieter ist jetzt ein Fehler unterlaufen – der einige Fans erzürnt hat. Denn am 4. Mai bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wie erwartet die sechste Folge zu sehen.

6. Folge „Temptation Island“ nicht verfügbar

RTL+ hat statt der sechsten Folge nochmal die fünfte Episode hochgeladen. Demnach bekamen Fans am Donnerstag nicht die heißerwartete neue Folge, sondern die von vergangener Woche zu sehen. Offenbar gab es ein Problem oder eine Verwechslung beim Hochladen. Auf Instagram zeigten sich die Fans enttäuscht und auch wütend.

Unter einem Post des Senders, der die vermeintlich neue Folge auf RTL+ ankündigte, schrieb ein User: „Euer Ernst? Da wartet man eine ganze Woche und dann schafft man es nicht die richtige Folge hochzuladen!? Naja dazu fällt mir nichts mehr ein sorry.“ Ein anderer Nutzer meint: „Ein Grund zum Abo kündigen, wofür bezahlt man jeden Monat Geld?“ Ein anderer findet: „Als Entschuldigung hätten wir gerne die 7. Folge gleich dazu.“

RTL entschuldigt sich bei Fans

RTL+ hat sich nach einigen Stunden schließlich auch gemeldet: „Wir können eure Aufregung verstehen und uns nur inständig bei euch entschuldigen für die Verzögerung. Die neue Folge wird schnellstmöglich verfügbar sein.“ Ein paar Stunden später hieß es schließlich: „Folge 6 ist endlich da.“ Nochmals betonte RTL+, wie sehr die Panne ihnen leidtue.

Das Prinzip von „Temptation Island“

In „Temptation Island“ leben vier Paare für zwei Wochen getrennt voneinander in Villen in Portugal, zusammen mit attraktiven Frauen und Männern, „die ihnen die Zeit versüßen und nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen“. Nach 14 Tagen und einigen Einblicken in das „Single“-Leben des anderen, treffen die Paare wieder aufeinander und besprechen ihren Treuetest.

Die zwölf Episoden der neuen Staffel sind seit dem 30. März wöchentlich auf RTL+ verfügbar. Moderiert wird die Sendung von Lola Weippert (26). Bis zur neuen Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ dauert es noch ein paar Monate. Vier der Promi-Paare sollen nun aber schon verraten worden sein. Verwendete Quellen: RTL+, Instagram