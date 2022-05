Streit bei Mälzer und Henssler um Pizzateig und Lieferdienst

Bei den TV-Köchen Mälzer und Henssler fliegen in der neuen Folge die Fetzen. © Markus Hertrich/TVNow

Tim Mälzer und Steffen Henssler beschimpfen sich heftig. Der Grund: Pizzateig. In der neuen Folge ihrer Vox-Sendung fliegen zwischen den Köchen ordentlich die Fetzen.

Hamburg – Tim Mälzer und Steffen Henssler sind sich nie für eine bissige Bemerkung zu schade, wenn es um den jeweils anderen Vox-Koch geht. In der neuen Folge „Mälzer und Henssler liefern ab!“ kracht es allerdings so richtig.

Warum fertiger Pizzateig und ein Pizzeria-Lieferdienst die erhitzten Gemüter von Henssler und Mälzer spalten, erzählt 24hamburg.de.

Eigentlich ist die Aufgabe der Pizzabestellung unlösbar, findet der Henssler. Pizzateig müsse schließlich gehen und könne nicht in 70 Minuten mal eben zubereitet werden. Tim Mälzer weiß aber Rat: Er greift einfach auf Fertigteig aus der Kühlung zurück.

Steffen Henssler ist davon geradezu angeekelt und greift lieber anderweitig in die Trickkiste. Er bestellt kurzerhand fertige Pizza bei einer Pizzeria und liefert diese als seinen Beitrag zur Aufgabe aus. Davon hält wiederum Tim Mälzer so gar nichts und in der Küche fliegen heftig die Fetzen. Wessen Pizza-Trick die Kunden am Ende überzeugen kann, sehen die Zuschauer am Sonntag, 22. Mai, um 20.15 Uhr auf Vox.