Streit eskaliert: Helena teilt beim „Bauer sucht Frau“-Wiedersehen gegen Theo aus

Von: Stella Rüggeberg

Beim „Bauer sucht Frau“-Wiedersehen treffen alle Kandidaten wieder aufeinander. Helena nutzt die Chance, um Bauer Theo zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser erteilte ihr nämlich eine dicke Abfuhr.

Schloss Diedersdorf, Berlin – Es war wahrscheinlich das kürzeste Kennenlernen, was es bei „Bauer sucht Frau“ jemals gab. Bauer Theo ließ seine beiden auserwählten Damen nach nur einem Gespräch abblitzen. Das gefiel Kandidatin Helena (62) überhaupt nicht, weshalb sie beim großen Wiedersehen nun zum Rundumschlag ausholt.

„Bauer sucht Frau“-Theo begründet seine Entscheidung

„Theo hat mich hier eingeladen, nicht um mich kennenzulernen, was er wollte, das muss man ihn fragen“, sagt Helena, die den Bauer endlich zur Rede stellen will. Denn als sie die Abfuhr kassierte, war sie sich sicher: „Etwas mit diesem Menschen stimmt nicht“. Ob das auch wirklich der Fall ist, will sie jetzt herausfinden.

Dass Helena nicht gut auf Theo anzusprechen ist, erkennen auch die anderen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten. „Wir haben uns kennengelernt, ich hab eine Stunde mit ihr geredet und mir war klar, das passt nicht, da springt kein Funke über“, doch bevor er seinen Satz zu Ende bringen kann, winkt ihn Helena ab: „Gibt es noch was von der Ehrlichkeit oder ist das alles von deiner Seite?“, fragt sie Theo in einem passiv-aggressiven Ton.

„Bauer sucht Frau“-Eklat Ebenfalls für Schlagzeilen sorgte TV-Bäuerin Denise Munding. Sie nahm 2020 an der Show teil. Abseits der Kamera bahnte sich allerdings schnell ein heftiger Streit an. Mit Kandidat Till Adam geriet die Bäuerin aneinander. Auf Instagram ließen sie all ihre Follower an dem Streit teilhaben. Dahingegen ist die Auseinandersetzung zwischen Helena und Theo noch harmlos.

Als von dem Bauern aber nichts weiter kommt, macht die 62-Jährige ihre Enttäuschung deutlich. Ein kurzes Gespräch sei nämlich nicht genug gewesen, um sie kennenzulernen, behauptet Helena. „Ich war bestellt für dich. Ich habe mich gefühlt wie ein Stück ... Du hast für alle Interesse gehabt, nur nicht für mich“, wütet die Kandidatin.

Dass der Streit so ausartet, hätte wohl niemand beim Wiedersehen gedacht. Auch die Kandidaten fühlen sich bei der Diskussion unwohl. Bauer Erik ist sogar der Meinung, Helenas Verhalten sei „unter der Gürtellinie“. Andere Kandidaten hingegen verließen die RTL-Sendung mit ihrer großen Liebe. Milchbauer Arne und seine Antje wollen jetzt zusammenziehen. Verwendete Quellen: rtl.de