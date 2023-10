Streit ums Geld eskaliert: Aurelio Savina legt sich bei „Goodbye Deutschland“ mit Manager an

Von: Diane Kofer

Teilen

„Goodbye Deutschland“ begleitet TV-Star Aurelio Savina bei seinem Neustart in Italien. Als Eventplaner gerät er jetzt an einen hartnäckigen Manager, mit dem ein Streit ums Geld eskaliert.

Italien/ Toskana – Aurelio Savina (45) und seine Freundin Lala wollen sich in Italien ein Leben aufbauen. Das Paar gibt bei „Goodbye Deutschland“ Einblicke in seinen Alltag. Doch der Job als Eventplaner ist nicht immer leicht, wie der ehemalige Bachelor-Teilnehmer direkt feststellen musste. Bei der ersten Veranstaltung droht ein Auftritt zu platzen. Grund dafür ist eine fiese Auseinandersetzung mit einem Künstlermanager.

Bei „Goodbye Deutschland“: Aurelio Savina streitet mit Manager um Geld

Aurelio Savina hat die Datingshow-Phase hinter sich gelassen – mit seiner Freundin Lala ist er glücklich und gerade dabei, in der Toskana auch seine beruflichen Träume zu erfüllen. Bei „Goodbye Deutschland“ haben schon so einige bewiesen, dass der große Durchbruch möglich ist. Ein Auswanderer-Paar versuchte sich sogar als Schlager-Duo. Aurelio und seine Partnerin wollen sich hingegen als Eventplaner einen Namen machen und stehen kurz vor ihrem ersten Event. Doch die Veranstaltung droht zu platzen: Aurelio streitet sich mit einem Manager ums Geld.

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

In der Folge vom 13. Oktober 2023 begrüßt der „Temptation Island VIP“-Star seinen guten Freund Ricardo Marinello (34). Der Opernsänger soll bei Aurelios erstem großen Event auftreten und kommt mit seinem Manager im Gepäck. Nachdem sich alle erst einmal in die Arme fallen, kippt die Stimmung. Denn Ricardos Manager Chris G. Maier (51) will direkt sein Geld sehen. „Ich habe dir gesagt, wenn wir das nicht klären, dann fliege ich definitiv wieder zurück. Das habe ich auch gesagt, am Telefon. Ich habe die Flüge gezahlt, ich möchte das hier am Flughafen regeln.“

Für den TV-Star ein absolutes No Go. „Zwischen Ricardo und mir besteht eine Freundschaft und da lasse ich das Geschäftliche auch ein bisschen beiseite. Aber der Manager dachte nur ans Geld“, schimpft er – immerhin habe er dem Manager versprochen, das Geld noch vor Ricardos Auftritt zu übergeben. Die Situation eskaliert und Aurelio besteht bereits darauf, dass der Sänger und sein Berater die Heimreise antreten. „Sorry, dann tut es mir leid. Das geht gar nicht“, erklärt er knallhart.

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders. (Quelle: Vox)

Missverständnis um Geldübergabe: Platzt Ricardo Marinellos Auftritt bei Aurelios Event?

Dank der Vermittlungen seiner Partnerin Lala können sich die Streithähne schließlich darauf einigen, erst einmal im Hotel zur Ruhe zu kommen und das Geschäftliche dort zu klären. „Ricardos Verträge sind alle so ausgelegt, dass er mindestens eine Woche vor Auftritt sein Geld bekommt. Wir haben es abgesprochen vorher“, verteidigt der Manager seine hartnäckigen Forderungen nach der Bezahlung. Sein Künstler sein in der Vergangenheit schon mehrfach böse reingelegt worden.

Aurelio Savina arbeitet in der Toskana als Eventplaner, doch sein erstes Projekt droht zu scheitern. Der „Goodbye Deutschland“-Star streitet sich mit einem Künstlermanager um Geld. © Screenshot: Goodbye Deuschland/ Vox (Fotomontage)

In einem Gespräch können sich Aurelio und Chris dann auch tatsächlich einigen und sehen ein, dass es ein Missverständnis gegeben hat. Während der Manager eine Geldübergabe direkt nach der Ankunft am Flughafen gefordert hatte, wollte Aurelio das Geschäftliche bei der Ankunft am Veranstaltungsort regeln. „Du hast noch nie dein Wort gebrochen, das weiß ich auch“, sieht Chris schließlich ein – und stimmt dem Deal zu. Ricardos Auftritt bei Aurelio ist demnach gerettet.

Ein anderer „Goodbye Deutschland“-Star schockte zuletzt seine Fans: So geht es Dennis Schadly nach einem schweren Autounfall. Verwendete Quellen: Goodbye Deutschland/ Vox