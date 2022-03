„Sturm der Liebe“-Neuzugang Katrin Anne Heß könnte nicht nur „Rosenheim-Cops“-Fans bekannt vorkommen

Von: Armin T. Linder

Katrin Anne Heß ist neu bei „Sturm der Liebe“. Das Foto links zeigt sie in Folge 3818 (Ausstrahlung am 2.5.): Michael (Erich Altenkopf, r.) ist sprachlos, als Rosalie (Natalie Alison, l.) Carolin (Katrin Anne Heß, M.) bei ihnen einziehen lassen will. © ARD/Christof Arnold

Neuzugang bei der ARD-Serie „Sturm der Liebe“! Katrin Anne Heß stößt zum Cast der Telenovela. Sie könnte nicht nur Fans der „Rosenheim-Cops“ bekannt vorkommen.

Berlin - Frischer Wind am „Fürstenhof“: Die Fans der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ dürfen sich auf einen Neuzugang freuen - die ARD kündigt an, dass Katrin Anne Heß den Cast verstärkt. Sie spielte bereits in anderen Serien wie den „Rosenheim-Cops“ mit, wie tz.de berichtet.

„Sturm der Liebe“: Katrin Anne Heß steigt als Hauptdarstellerin ein

Heß übernimmt ab Folge 3814 (Sendetermin voraussichtlich: 26. April 2022) die Rolle der Carolin Lamprecht. Es handelt sich um die ehemalige Studienkollegin von Michael Niederbühl (Erich Altenkopf). Die beiden spielten einst gemeinsam in einer Rockband und waren beste Freunde.

Aber nicht nur das: Wie die ARD weiter mitteilt, seien beide einst heimlich ineinander verliebt gewesen. Amouröse Verwicklungen sind so vorprogrammiert bei „Sturm der Liebe“.

„Sturm der Liebe“-Neuzugang könnte nicht nur „Rosenheim-Cops“-Fans bekannt vorkommen

Heß zeigt sich happy über ihre neue Rolle. Sie habe einen wundervollen Start gehabt. „Für mich als Schauspielerin ist es das erste Mal, in einer täglichen Serie zu drehen, und ich freue mich, dabei zu sein. Carolin hätte ich gerne als beste Freundin. Sie ist offen, direkt, liebenswürdig und trägt ihr Herz am rechten Fleck.“ Die Fans gratulieren ihr via Instagram zum Einstieg: „Wunderbar“, „Cool“ und „Oh wie toll“.

Deutsche TV-Gucker könnten Heß‘ Gesicht bereits kennen. Sie spielte unter anderem bei „Der Alte“ und „Die Bergretter“ mit und hatte vor gar nicht allzu langer Zeit eine Episodenrolle bei den ZDF-„Rosenheim-Cops“, übernahm in der Folge „Bloß keine Umstände“ aus dem Jahr 2020 die Rolle der Nicole Sommer. Doch es geht auch umgekehrt: In Kürze spielen gleich ZWEI Ex-„Sturm der Liebe“-Stars in einer „Rosenheim-Cops“-Folge mit. (lin)

Verwendete Quellen: daserste.de, bavaria-film.de, Instagram