„Immer wieder sonntags“-Fans stinksauer wegen Stefan Mross‘ Freifahrtschein – „Anderen Moderator suchen“

Ist Stefan Mross nach seiner Vorstrafe als „Immer wieder sonntags“-Moderator noch tragbar? Der SWR sagt: Ja. Das sorgt im Netz für heftige Diskussionen.

Rust – Für Stefan Mross (47) lief das bisherige Jahre durchwachsen: Das Ehe-Aus mit Anna-Carina Woitschack (30) sorgte ebenso für Schlagzeilen wie die neue Beziehung zu Eva Luginger (35), der ehemals besten Freundin seiner Frau. Für Aufsehen sorgte dann die Meldung, der Volksmusiker sei nach Handgreiflichkeiten in einem Hotel wegen Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter Nötigung verurteilt worden. Ein Vorfall, der ihn die „Immer wieder sonntags“-Moderation hätte kosten können – und auch müssen, wie einige wütende Zuschauer urteilen.

Im Mai 2022 unterlief Stefan Mross ein folgenschwerer Fehler: Weil ihn ein Hotelgast als „Schlagerfuzzi“ betitelte und sich aufdringlich verhielt, wurde der Trompeter handgreiflich. Die Schlägerei blieb nicht ungesühnt: Das Amtsgericht Leipzig verurteilte den 47-Jährigen zu einer Geldstrafe, zudem gilt der „Immer wieder sonntags“-Moderator nun als vorbestraft.

Als Aushängeschild einer Familiensendung dürfte der Ex von Anna-Carina Woitschack seitdem nicht ganz unumstritten sein. Auch die ARD setzte sich mit dem Fall auseinander und diskutierte Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags“-Zukunft. Entwarnung gab es schließlich vom Moderator selbst, der sich via Facebook entsprechend äußerte. Auch sein Heimatsender, der SWR, bestätigte gegenüber dwdl.de eine gütliche Einigung mit dem 47-Jährigen: „Wir haben gemeinsam mit Stefan Mross den Sachverhalt und die Hintergründe ehrlich, offen und auf Basis gegenseitigen Vertrauens besprochen und somit aufgeklärt.“

