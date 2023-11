Jähes Hofwochen-Ende bei „Bauer sucht Frau“: Inka Bause hält sich bedeckt

Inka Bause verrät: „Bauer sucht Frau“-Paar übersteht Hofwoche nicht

Von: Jonas Erbas

Drucken Teilen

Die neue „Bauer sucht Frau“-Staffel ist gerade erst gestartet, da droht bereits das erste Zerwürfnis: Denn wie Inka Bause andeutet, endet eine Hofwoche früher als erwartet.

Stadthagen – Seit 2005 hoffen Singles darauf, inmitten von kräftezehrender Stallarbeit und ländlicher Romantik bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe zu finden – und das teils mit Erfolg: In insgesamt 19 Staffeln half Inka Bause (55) bereits etlichen Landwirten dabei, das Junggesellendasein hinter sich zu lassen. Doch nicht immer verläuft die Partnersuche im TV so, wie es sich die Teilnehmer vorgestellt haben.

Inka Bause offenbart: Ein „Bauer sucht Frau“-Paar schmeißt frühzeitig hin

Das zeigt sich auch in der neuen „Bauer sucht Frau“-Staffel (startete am 20. November bei RTL) recht schnell: Denn obwohl die Kuppelshow mit Pferdewirtin Carolin, Milchbauer André oder Ackerbauer Stephan einmal mehr vielversprechende Kandidaten in ihren Reihen weiß, droht einem möglichen Paar offenbar bereits das verfrühte Liebes-Aus.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“-Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Denn ein Kennenlernen lief allem Anschein weniger gut: „Große Harmonie auf dem einen Hof und ein wahres Duell auf dem anderen. Während Siegfried von Patricia und Simone umworben wird und gar nicht weiß, wie ihm geschieht, beendet ein anderes Paar die Hofwoche vorzeitig“, verrät ausgerechnet Inka Bause selbst am Ende von Folge zwei, während sie einen Ausblick auf die kommende Ausgabe gibt (läuft am Montag, 27. November um 20.15 Uhr bei RTL).

Die „Bauer sucht Frau“-Sendetermine bei RTL Folge 1: Montag, den 20. November 2023 um 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, den 21. November 2023 um 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, den 27. November 2023 um 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, den 28. November 2023 um 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, den 4. Dezember 2023 um 20.15 Uhr

Folge 6: Dienstag, den 5. Dezember 2023 um 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, den 11. Dezember 2023 um 20.15 Uhr

Folge 8: Dienstag, den 12. Dezember 2023 um 20.15 Uhr

Folge 9: Montag, den 18. Dezember 2023 um 20.15 Uhr

Folge 10: Dienstag, den 19. Dezember um 20.15 Uhr

Jähes Hofwochen-Ende bei „Bauer sucht Frau“: Inka Bause hält sich bedeckt

Welches „Bauer sucht Frau“-Paar bereits jetzt keine Zukunft mehr hat, behält die Kult-Moderatorin in ihrer Ankündigung allerdings für sich. „Sie dürfen gespannt sein“, hält sich die 55-Jährige bedeckt – und heizt damit die Spekulationen unter den RTL-Zuschauern gehörig an. Die müssen sich bis zur TV-Ausstrahlung am kommenden Montag gedulden.

Noch hält sich Inka Bause bedeckt, doch bei einem dieser „Bauer sucht Frau“-Singles endet die Hofwoche offenbar verfrüht … © Screenshot/RTL/RTL+/Bauer sucht Frau & RTL/Stefan Gregorowius

Alternativ ist Folge 3 bereits ab Dienstag (21. November) bei RTL+ abrufbar – allerdings nur für diejenigen, die über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst der RTL-Gruppe verfügen. Für gehörig Aufsehen sorgte derweil bereits ein Landwirt – den „Bauer sucht Frau“-Daniel reißt bei allen drei Einzeldates den gleichen Spruch. Verwendete Quellen: „Bauer sucht Frau“ (RTL/RTL+; Staffel 19, Folge 2), rtl.de