„Bauer sucht Frau“-Simone von Siegfrieds Tischmanieren entsetzt

Von: Lukas Einkammerer

Bei den „Bauer sucht Frau“-Kandidaten Siegfried und Simone bahnt sich ein Konflikt an. Grund dafür: Die Tischmanieren des Landwirtes.

Odenwaldkreis – Liebe geht bekanntlich durch den Magen – genau das scheint sich bei „Bauer sucht Frau“ nun auch Bullenwirt Siegfried (63) gedacht zu haben und lädt seine Hofdame Simone (55) in der neuen Folge der RTL-Show zu einem gemeinsamen Schlemmer-Nachmittag ein. Dabei droht die Stimmung aber zu kippen, denn seine Tischsitten fallen bei der blonden Singlefrau komplett durch.

„Muss ihn noch erziehen“: „Bauer sucht Frau“-Simone angeekelt von Siegfrieds Tischverhalten

Nach einem romantischen Badegang bittet Siegfried Simone bei „Bauer sucht Frau“ zu Tisch. Serviert wird den beiden eine große Platte voller sogenannter „hessischer Tapas“ – für den Landwirt ein richtiger Schmackofatz. Er macht sich heißhungrig über die vielen verschiedenen Dips her, schleckt sich genüsslich die Finger ab und scheint sich nicht dabei zu stören, dass Teile seines Festmahls auf dem Weg zum Mund auf den Teller fallen. Simone ist von dem ganzen recht wenig angetan und wirft dem mampfenden Siegfried wiederholt missbilligende Blicke zu.

„Schau mal, wie es bei dir am Platz aussieht“, stellt Simone fest, doch Siegfried merkt nur schmatzend an: „Ist bei uns im Odenwald normal.“ Zusehen kann die Singledame bei dem ungebändigten Schlemmen aber nicht und reicht ihrem Gegenüber eine Serviette. „Siegfried beim Essen, ich glaube da muss ich ihn noch erziehen, schließlich isst ja das Auge mit“, zieht sie nach dem Tapas-Date Bilanz und betont: „Muss ja auch appetitlich aussehen.“

Die erste Dating-Show Heute kennt jeder die vielen Kuppelshows wie „Der Bachelor“, „Love Island“ oder eben auch „Bauer sucht Frau“. Doch die Geschichte des romantischsten aller TV-Formate reicht bis in die 60er Jahre zurück. Denn mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden. (Quelle: Insider.com)

„Musst dich dran gewöhnen“: „Bauer sucht Frau“-Siegfried will Tischmanieren nicht ändern

Die mangelnden Knigge ihres potenziellen Herzensmanns lässt Simone selbstverständlich nicht unkommentiert. „Als Mann gefällst du mir total gut, aber so einige Sachen müsste man noch dran arbeiten bei dir. Zum Beispiel bei den Tischmanieren“, stellt sie fest, doch so ganz nachvollziehen kann Siegfried sie nicht. „Mit Messer und Gabel esse ich, ich schmatze nicht“, verteidigt er sein Essverhalten, „Da musst du dich dran gewöhnen. Wenn ich Hunger habe, dann kenne ich keine Grenzen, das ist das oberste Gebot.“

Mit Siegfrieds Tischmanieren kann Simone bei „Bauer sucht Frau“ recht wenig anfangen. © Screenshot/RTL+/Bauer sucht Frau/Folge vom 4. Dezember 2023 (Fotomontage)

„Ich denke, Siegfried ist manchmal unbeholfen“, zeigt sich Simone nach dem gemeinsamen Tag sichtlich zerknirscht, „Er hat es irgendwie nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Da muss er noch viel lernen.“ Ob die beiden in romantischer und kulinarischer Sicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen können? Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. In der Kuppelshow kam es derweil auch zu einem regelrechten Schreckmoment, denn Lisa demolierte bei „Bauer sucht Frau“ fast Christophs Hof. Verwendete Quellen: RTL+/Bauer sucht Frau/Folge vom 4. Dezember 2023; Insider.com