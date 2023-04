Susan Sideropoulos steigt wieder bei GZSZ aus

Kurzes Soap-Intermezzo

Nach ihrer kurzzeitigen Rückkehr zu GZSZ hat Susan Sideropoulos jetzt zum zweiten Mal ihren Abschied aus der RTL-Soap bekannt gegeben.

Berlin – Es war vor kurzem die Neuigkeit für Fans der megabeliebten Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“: Fan-Favourite Susan Sideropoulos (42) sollte wieder vor die Kamera der RTL-Serie treten. Eigentlich hatte die Schauspielerin bei ihrem Ausstieg im Jahr 2011 sichergestellt, dass eine Rückkehr für sie unmöglich ist, denn ihre Rolle Verena Koch starb den tragischen Serientod. Doch im GZSZ-Universum ist bekanntlich alles möglich. Vor einigen Monaten gab Susan dann ihr lang erwartetes Debüt im Spinoff „Leon — Glaub nicht alles, was du siehst“, für das sie erneut an der Seite ihres langjährigen Kollegen Daniel Fehlow (48) vor der Kamera stand.

In dem GZSZ-Ableger verkörperte Susan Sideropoulos die Rolle der Sarah Elsässer, die der verstorbenen Verena zum Verwechseln sieht. Nach dem Ende der Dreharbeiten stand schnell fest, dass Sideropoulos und Fehlow zumindest kurzzeitig in die Hauptserie zurückkehren werden. Derzeit pausiert der Leon-Darsteller aber erneut und auch die ehemalige „Let’s Dance“-Teilnehmerin gab bekannt, dass ihre Rückkehr zu GZSZ nur von kurzer Dauer war. Stattdessen will sich Susan ab jetzt neuen Projekten widmen.

Susan Sideropoulos will fortan ihre Gesangskarriere vorantreiben

„Für mich war es eine Mischung aus emotionaler Zeitreise und der Möglichkeit, die Serie noch einmal aktuell und im Jetzt zu erleben. Toll“, resümiert Susan Sideropoulos ihre Rückkehr zu „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Sie sei „sehr dankbar“, noch einmal für die RTL-Soap vor der Kamera gestanden zu haben. Jetzt sei es allerdings Zeit für etwas Neues. Mit ihrer Debütsingle „Sag es weiter“ will Susan nämlich die Charts erobern, außerdem hat sie erst vor kurzem ihr zweites Buch „Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend“ auf den Markt gebracht. „Momentan folgt ein Highlight dem anderen“, gibt sich der TV-Star optimistisch.

Als Verena-Koch-Doppelgängerin Sarah Elsässer wird Susan Sideropoulos bereits am 20. April zum letzten Mal über die TV-Bildschirme flimmern. Am Ende ihrer Storyline sollten Fans eigentlich nichts auszusetzen haben, davon ist die Sängerin überzeugt. Und wenn doch etwas offen bleibt, gibt es noch Hoffnung: Denn grundsätzlich hätte Susan nichts gegen eine zweite Rückkehr zu GZSZ einzuwenden, verriet sie im Interview mit RTL.