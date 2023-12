Chris Tall und Lola Weippert sind raus – wer jetzt „Das Supertalent“ moderiert

Von: Diane Kofer

„Das Supertalent“ geht bereits mit einer neuen Jury an den Start – doch auch die Tage des altbekannten Moderationsduos sind gezählt. Lola Weippert und Chris Tall werden ausgetauscht.

Köln – 2024 geht eine neue Staffel „Das Supertalent“ an den Start. Dabei setzt RTL auf eine neu zusammengesetzte Jury, zu der neben Dieter Bohlen (69) und Bruce Darnell (66) dann auch „Let‘s Dance“-Profi Ekaterina Leonova (36) und Model Anna Ermakova (23) gehören. Doch ein neues Team am Bewertungspult reicht dem Sender offenbar noch nicht. Auch die Moderatoren werden ersetzt.

Drehstart am 7. Dezember: Neues Moderations-Duo bei „Das Supertalent“

Lola Weippert (27) und Comedy-Star Chris Tall (32) hatten vergangenes Jahr durchs Programm geführt – und damit die Nachfolge von Daniel Hartwich (45) und Victoria Swarovski (30) angetreten. Doch beim großen Comeback nach der „Supertalent“-Pause werden die beiden nicht mehr mit von der Partie sein. Wenn am 7. Dezember 2023 die Dreharbeiten zu den neuen Folgen starten, stehen stattdessen zwei andere Moderatoren auf der Bühne.

Wie RTL in einer Pressemitteilung verkündet, kehrt ausgerechnet Victoria Swarovski wieder zurück zu der Talentshow. An ihrer Seite soll Internet-Star Jens Knossalla aka Knossi (37) stehen. Als „Let‘s Dance“-Moderatorin kennt Victoria die Damen aus der Jury besonders gut – immerhin ist die Zusammenarbeit in der letzten Staffel des RTL-Tanzformats noch nicht allzu lange her. Knossi hingegen dürfte vor allem das jüngere Publikum vor die TV-Bildschirme locken. Seine neue Kollegin kennt er bereits aus seiner Show „Täglich frisch geröstet“.

Chris Tall und Lola Weippert sind raus – jetzt steht fest, wer „Das Supertalent“ moderiert. © RTL

Aber kann Victoria Swarovski dann auch weiterhin „Let‘s Dance“ moderieren? Immerhin läuft die Sendung in der Regel auch im Frühjahr. Diese Sorgen hatten auch schon Ekats Fans geäußert – doch die Profitänzerin lieferte direkt eine Antwort. Bei „Das Supertalent“ und „Let‘s Dance“ gibt es keine zeitlichen Überschneidungen. Verwendete Quellen: RTL