DSDS-Fans sauer, weil Tukki vor allem wegen ihres Aussehens weiterkommt: „Macht euch nicht lächerlich“

DSDS befindet sich in Folge acht noch immer in den Castings. Dort tritt am Samstagabend (26. Februar) Tukki an und schafft es in die Recalls. Und das, obwohl sie gar nicht singen kann - das finden zumindest die Zuschauer.