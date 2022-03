„Selten so einen herzlichen Menschen gesehen“: DSDS-Juror Toby Gad ist TV-Liebling bei den Zuschauern

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Toby Gad ist Juror in der 19. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ © RTL / Stefan Gregorowius

„Deutschland sucht den Superstar“ bekam in der 19. Staffel eine komplett neue Jury. Dieter Bohlen gehört der Vergangenheit an. Nun zeigte sich, wer von den neuen Juroren der TV-Liebling ist.

Köln - In der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (alle News zu DSDS gibt es auf der Themenseite) wurde im vergangenen Jahr bekannt, wer neben Schlagersänger und Entertainer Florian Silbereisen in der DSDS-Jury Platz nehmen darf: Musikerin Ilse DeLange und Musikproduzent Toby Gad. Nun verkündete der 53-Jährige, dass er noch lange in der DSDS-Jury sitzen möchte, was auch viele TV-Zuschauer begeistert, wie tz.de berichtet.

TV-Zuschauer feiern Toby Gad in der neuen „Deutschland sucht den Superstar“-Jury

Wer denkt, dass Florian Silbereisen der beliebteste DSDS-Juror der TV-Zuschauer und Fans ist, liegt nicht ganz richtig. Es ist wohl Neu-Juror Toby Gad. Auch wenn einige Social-Media-User sich auf verschiedensten Plattformen zu dem Musikproduzenten äußerten und ihm vorwarfen, mit seinen Hollywood-Kontakten wie Beyoncé und Demi Lovato anzugeben. Nun zeigten sich aber durchaus viele positive Kommentare auf Facebook.

Auf Facebook kommentierte ein DSDS-Zuschauer und User einen Post, den der offizielle Account der Sendung nach der Folge veröffentlicht hatte. „Ich habe selten so einen lieben, herzlichen Menschen wie Toby Gad gesehen. Wo war dieser Mensch die letzten 20 Jahre bitteschön? Toller Mensch und Künstler. Gebt ihm bitte etwas mehr Bühne, ich persönlich möchte etwas mehr über diesen Menschen erfahren“, kommentierte er.

TV-Zuschauer sehen Toby Gad als sympathischen Juroren bei DSDS

Auch weitere Facebook-User stimmten dem Kommentar zu: „Ich finde, die Jury harmoniert total miteinander.

Wenn du mehr über Tobys Leben erfahren möchtest, lies seine Autobiografie, die ist super, man erfährt viel Persönliches. Demnächst soll es bei RTL auch einen Dokumentarfilm über Tobys Leben und Karriere geben. Ich freue mich schon“, hieß es weiter.

Lesen Sie auch Schlagerstar Florian Silbereisen mit DSDS am Tiefpunkt: Von „Take Me Out“ besiegt Es kommt einer öffentlichen Demütigung von Schlagersänger Florian Silbereisen gleich: In der Kernzielgruppe der 14 bis 49-jährigen TV-Zuschauer wurde der DSDS-Chef von „7 Tage, 7 Köpfe“ mit Guido Cantz in Sachen Einschaltquoten geschlagen. Schlagerstar Florian Silbereisen mit DSDS am Tiefpunkt: Von „Take Me Out“ besiegt RTL schmeißt „Das Supertalent“ raus: „War klar ohne Dieter Bohlen“ RTL verkündet überraschend das Aus der Talentshow „Das Supertalent“. Nach dem Rauswurf von Dieter Bohlen wird das TV-Format in ein Quotentief katapultiert. Im Netz reagieren die Zuschauer nun auf das vorläufige Ende der Castingshow. RTL schmeißt „Das Supertalent“ raus: „War klar ohne Dieter Bohlen“

Die Kommentare der Facebook-User zur aktuellen DSDS-Folge © facebook.com/DSDS/posts

Ohne „Deutschland sucht den Superstar“ würden viele den Musikproduzenten gar nicht kennen. Toby Gad ist gebürtiger Münchener - zog aber im Jahr 2000 nach Amerika. In der Medien- und Musikbranche zählt Toby Gad zu den größten und erfolgreichsten Produzenten. Einer seiner weltweit bekanntesten Songs war „Big Girls Don’t Cry“ von Fergie.

Verwendete Quellen: facebook.com/DSDS, Promiflash