„Sehr sympathisches Auftreten“: Ex-Bachelorette-Kandidat Serkan sieht Umut ganz weit vorne

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Während sich Florist Jan zum Fan-Favoriten mausert, ist Ex-Kandidat Serkan dieses Jahr unschlüssig. Einen richtigen Favoriten habe er gar nicht, wie er uns im Interview verrät. Trotzdem kann Umut zumindest beim ehemaligen Bachelorette-Boy mit seiner sympathischen Art punkten. (Fotomontage) © Instagram/Serkan Yavuz & Screenshot RTL/Die Bachelorette

Während sich Florist Jan zum Fan-Favoriten mausert, ist Ex-Kandidat Serkan dieses Jahr unschlüssig. Einen richtigen Favoriten habe er gar nicht, wie er IPPEN.MEDIA im Interview verrät. Trotzdem kann Umut zumindest beim ehemaligen Bachelorette-Boy mit seiner sympathischen Art punkten.

Regensburg - Seit dem 15. Juni verteilt die Bachelorette wieder wöchentlich Rosen. Dieses Jahr ist Schauspielerin und Model Sharon Battiste die Glückliche. Von insgesamt 19 Single-Männern sind nur noch 16 übrig, Sharon siebt also kräftigt aus. Serkan Yavuz war 2019 selbst einer der Kandidaten. IPPEN.MEDIA hat er im exklusiven Interview verraten, wer sein Favorit ist.

„Sehr sympathisches Auftreten“: Ex-Bachelorette-Kandidat Serkan sieht Umut ganz weit vorne

Wer bekommt die letzte Rose? Noch hat Sharon die Qual der Wahl. Und wer ist der Favorit von Ex-Kandidat Serkan? Die ernüchternde Antwort: Keiner. „Ich habe so keinen Favoriten“, verrät er uns im Interview. Dennoch sticht ein Single-Mann besonders hervor. „Ich finde Umut hat ein sehr, sehr sympathisches Auftreten und ist glaube ich ein guter Junge“, so Serkan.

Umut punktet nicht nur bei Sharon, auch der ehemalige Bachelorette-Kandidat Serkan schätzt sein „sympathisches Auftreten“. © Screenshot RTL/Die Bachelorette

Serkan bleibt also diplomatisch. Umut kann bei dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten zwar mit seiner Sympathie punkten, er gönne es aber jedem da drin, wie er noch verrät. „Ich wünsche allen eine unvergessliche schöne Zeit und hoffentlich mit Happy End“.

„Mal wieder eine Power-Bachelorette“: Ex-Kandidat Serkan begeistert von Sharon

Von Sharon ist Serkan übrigens richtig begeistert. „Ich finde Sharon ist - nach Gerda - mal wieder eine Power-Bachelorette, genauso wie es sich gehört“, erzählt uns Serkan begeistert. „Sie hat Humor, steht zu sich, weiß, was sie will und ganz wichtig: SIE hat die Männer in der Hand und nicht andersrum wie in den vergangenen Staffeln“, erklärt er weiter.

Auch spannend: Bachelorette: Emanuell mit Hammer-Beichte – er hat bereits einen 11-jährigen Sohn, wie mannheim24.de berichtet.

Milliarden, Millionen, steinreich: Diese ehemaligen GNTM-Models leben heute im Luxus Fotostrecke ansehen

Apropos aktuelle Bachelorette-Staffel: Sharon hat ein Geheimnis - die Zuschauer zu Hause kennen es bereits, die Kandidaten der TV-Show allerdings noch nicht. Die Bachelorette leidet an Alopecia areata, oder auch kreisrundem Haarausfall. Lange Zeit litt sie mental darunter, wie sie nun enthüllt. Verwendete Quellen: Interview tz.de