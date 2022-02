Skurrile Tagesschau-Panne: Diese Ausgabe startet völlig anders als geplant

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Constantin Schreiber ist Moderator der ARD-Tagesschau. Am Abend unterlief ihm ein Fehler. © Screenshot/Tagesschau/YouTube

Tagesschau-Moderator Constantin Schreiber sorgte für eine Panne in der Live-Show. Die Zuschauer bemerkten diesen Fehler sofort. Und es wurde noch kurioser.

Berlin - Nach dem ikonischen Gong der ARD-Tagesschau am Dienstagabend, 08. Februar 2022, führte Moderator Constantin Schreiber durch die Sendung. Doch während der Kurznachrichten fiel den Zuschauern auf, dass das Set wohl nicht ganz wie gewohnt aussah. Es ist nämlich gewöhnlich, dass die Moderatorinnen und Moderatoren vom Teleprompter ablesen - doch diesmal hielt Constantin Schreiber mehr Moderationskarten und Zettel in der Hand als gewöhnlich. Ein ungewohnter Moment - doch es blieb nicht nur bei einem Patzer.

Tagesschau (ARD): Constantin Schreiber begrüßte am Abend mit „Guten Tag“

Die Zuschauerinnen und Zuschauer ließen ihrer Meinung in den Social-Media-Netzwerken freien Lauf: „Dieser Moment, wenn dir um kurz vor 20 Uhr gesagt wird, dass der Teleprompter heute ausfällt und du dir alle Zettel zusammensuchen musst“, schrieb ein User. „Wenn dir kurz vor der Sendung der Teleprompter abgeschaltet wird, du aber trotzdem die Tagesschau machen musst“, kommentierte ein weiterer Zuschauer. Ja, Constantin Schreiber las mehr von seinen Zetteln ab als sonst - als es bei dem ersten Sendungs-Thema um den Ukraine-Konflikt und die Gespräche von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Emmanuel Macron und Andrzej Duda ging.

Auch fiel ihnen auf, dass der Moderator seine Zuschauer nicht mit „Guten Abend“ begrüßte, sondern mit „Guten Tag“ - um 20 Uhr am Abend. „Erst begrüßte er die Zuschauer mit ‚Guten Tag‘ und dann hält er sich die ganze Zeit die Zettel vor das Gesicht!“, schrieb eine Userin auf Twitter. Doch so ist das eben mit einer Live-Show. Zu den Pannen äußerte sich aber weder der Moderator noch die ARD dazu.

Zuschauer zeigten sich auf Twitter verwundert über die Tagesschau-Panne. © Screenshot/twitter.com

Tagesschau: Moderator Jens Riewa leistet sich mehrfach Panne bei Laschets Vornamen

Doch es blieb nicht die einzige Live-Panne der Tagesschau. Schon in den vergangenen Monaten unterlief Moderator Jens Riewa ein witziger Namens-Fehler. Während der Berichterstattung unterbrach Nachrichtensprecher Jens Riewa einen zugeschalteten Interviewpartner und kündigte an, dass Laschet nun mit einem Statement vor die Presse gehen wird. „Darf ich kurz unterbrechen? Wir warten jetzt auf das soeben begonnene Statement vom NRW-Ministerpräsidenten Bernd Laschet“, so der Nachrichtensprecher. Ups, Bernd Laschet? Riewa verwechselte den Vornamen Armin mit „Bernd“.