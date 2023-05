„Tagesthemen“ am Montag nicht aus Hamburg, sondern aus der Türkei

Am Montag (8. Mai 2028) werden die ARD-Nachrichten ausnahmsweise nicht in Hamburg gedreht. Neuer Ausstrahlungsort ist die Türkei. © Thorsten Jander dpa

Hamburg/Istanbul – Mit den „Tagesthemen“ zeigt die ARD täglich eine der meist geschauten Nachrichtensendungen Deutschlands. Normalerweise wird das Format aus einem Fernsehstudio in Hamburg gesendet. Am heutigen Montag (8. Mai) nimmt das Erste jetzt jedoch eine interessante Änderung vor. Ausnahmsweise berichtet die „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) live aus der Türkei. Das hatte der für die Produktion der Show zuständige Sender NDR bereits am vergangenen Freitag mitgeteilt.

Grund für den einmaligen Umzug ist die anstehende Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei. Am 14. Mai entscheidet die dortige Bevölkerung nämlich, wer ihr Land zukünftig regieren soll. Auch für viele Deutsche ist das von großer Bedeutung. Immerhin haben zahlreiche Bundesbürger türkische Wurzeln und die politischen Beziehungen zum Land am Bosporus sind für die Zukunft der Bundesrepublik hochgradig wichtig. Um die derzeitige Stimmung in der Türkei bestmöglich wiedergeben zu können, hat sich Nachrichtensprecherin Caren Miosga deshalb in die Millionenmetropole Istanbul begeben.

Die Wahlen in der Türkei werden auch in Deutschland mit Spannung erwartet

Helge Fuhst (39), der zweite Chefredakteur von „ARD-aktuell“, erklärte über die Entscheidung, Caren Miosga nach Istanbul zu schicken: „Die Wahl in der Türkei ist nicht nur für Deutschland und Europa wichtig, auch für die türkische Community ist sie von besonderem Interesse. Auch aus diesem Grund ist für uns alle der Blick auf diese Wahl von großer Bedeutung. Mit unserer ‚Tagesthemen‘-Sendung aus Istanbul wollen wir dazu unseren Beitrag leisten.“

Miosga selbst ist gespannt auf die Reaktionen der türkischen Bevölkerung. Für sie sei es „etwas ganz Besonderes, mit den Menschen in der Türkei persönlich sprechen zu können.“ Die „Tagesthemen“-Ausgabe aus Istanbul wird am heutigen Montagabend, den 8. Mai ab 22:15 Uhr im Ersten zu sehen sein.