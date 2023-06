Tanzfieber auf dem Lerchenberg! Der ZDF-Fernsehgarten vom 4. Juni in Bildern

Von: Sarah Wolzen, Matthias Kernstock

Am 4. Juni steht der ZDF-Fernsehgarten aus Mainz unter dem Motto „Tanzfieber auf dem Lerchenberg.“ Moderatorin Andrea Kiewel begrüßt u.a. das „Let‘s Dance“-Siegerpaar Anna Ermakova und Valentin Lusin. Doch auch für Schlagerfans hat die Show wieder allerhand zu bieten.

Auch 2023 begleitet der „ZDF-Fernsehgarten“ seine Fans in den warmen Monaten durch den Sonntag. Moderatorin Andrea Kiewel meldet sich ab dem 7. Mai mit ihrer Unterhaltungssendung wie gewohnt vom Mainzer Lerchenberg für die sage und schreibe 37. Staffel des Kultformats zurück. Das bringt auch in diesem Jahr so manch vielversprechendes Motto mit sich – hier gibt es alle Infos zur ZDF-Sendung im Überblick.

„ZDF-Fernsehgarten 2023“ Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

Seit 1986 läuft der Fernsehgarten schon im ZDF. Das sind die größten Skandale und Aufreger in der Geschichte des ZDF-Fernsehgartens.