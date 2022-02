„Du lügst!“: Streit zwischen Filip und Tara eskaliert bei IBES-Nachspiel

Tara und Filip diskutieren beim Dschungelcamp Wiedersehen © Screenshot/RTL+

Ob wir jemals wissen werden, was wirklich zwischen Tara Tabitha und Filip Pavlovic lief? Der Dschungelkönig und das It-Girl erzählen unterschiedliche Geschichten.

Köln — Kurzzeitig sah es im südafrikanischen Busch nach einer großen Liebesgeschichte aus! Doch dann war alles schneller vorbei, als gedacht. Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) kamen sich im RTL-Dschungelcamp näher, doch dann machte der spätere Dschungelkönig einen Rückzieher. Tara konnte damit nur schwer umgehen — zum Glück musste sie das Camp bereits als Erste wieder verlassen und entging damit einem schlimmen Beziehungsdrama. Filip, so beteuerte er, wolle nur Freundschaft von ihr.

Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass die Knutscherei im Dschungel angeblich nicht das erste romantische Aufeinandertreffen zwischen den beiden „Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!“-Kandidaten war. Tara erklärte nach ihrem Rauswurf, sich schon vor dem Einzug ins Camp auf ihrem Hotelzimmer mit Filip getroffen zu haben. Der Staffelsieger leugnete das — was also stimmt jetzt? Das wollen nicht nur die RTL-Zuschauer wissen.

Beim IBES-Nachspiel geraten Tara Tabitha und Filip Pavlovic heftig aneinander

In der Dschungel-Nachspiel-Show auf RTL bringt Moderator Daniel Hartwich (43), der vor kurzem seinen Rückzug aus der Sendung ankündigte, das Thema erneut zur Sprache. Er will wissen, was im Vorhinein der Dreharbeiten wirklich zwischen den beiden Reality-Stars passiert ist. Und da gibt es ganz offenbar zwei unterschiedliche Geschichten. Zwar streitet Filip nicht ab, Tara zusammen mit seinem Freund Serkan getroffen zu haben. Allerdings sei es dabei nicht zu einem Kuss gekommen.

Tara findet das unmöglich: „Du lügst!“ wirft sie dem Dschungelkönig an den Kopf, „Ich weiß nicht, mit wem du im Bett gelegen hast. Ich weiß nicht, wen du geküsst hast bei geschlossener Tür. War anscheinend nicht ich.“ Doch Filip bestreitet weiterhin, seiner Mitkandidatin näher gekommen zu sein. Es habe keine geschlossenen Türen im Hotel gegeben — Tara wiederum behauptet, ihre Tür sei verschließbar gewesen. Moderator Hartwich und seine Kollegin Sonja Zietlow (53) können sich während der Diskussion das Lachen nicht verkneifen. Schlussendlich wird wohl nie klar, was wirklich im IBES-Hotel vorgefallen ist, wie Hartwich resümiert: „Also ich weiß auf jeden Fall: Ich war nicht dabei!“