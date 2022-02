Star-Power im neuen Tatort: Internationale Berühmtheit mischt Freiburg-Team auf

Von: Leyla Yildiz

Die Polizisten Friedemann Berg und Franziska Tobler (r.) befragen Sara Manzer. © SWR/Benoit Linder

Im neuen Schwarzwald-Tatort verkörpert eine Schauspielerin, die bereits internationale Bekanntheit erlangte, eine der zentralen Rollen.

Freiburg - Der neue Tatort am kommenden Sonntag (13. Februar) glänzt mit großer Star-Power. Die Ermittler aus Freiburg rund um Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) werden in einen Fall verwickelt, der die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet. Einer der zentralen Figuren ist Sara Manzer. Sie wird von der international bekannten Schauspielerin Johanna Wokalek („Die Päpstin) verkörpert.

Doch worum geht es in dem Tatort? Sara Manzer kommt nach vier Jahren Haft, die sie wegen Totschlages an ihrem Vater bekommen hatte, wieder frei. Bis heute ist sie sich aber nicht sicher, ob sie ihn wirklich umgebracht hat. Auch, wenn sie damals gestanden hatte.

Neuer Tatort aus Freiburg: Fall dreht sich um eine Frau, die vier Jahre im Gefängnis saß

Manzer, die wohl eindrucksvollste Figur in diesem neuen Tatort, versucht sich nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis vorsichtig und zaghaft wieder einem Leben in Freiheit anzunähern. Dabei wirkt sie weder aufgeregt noch frustriert, als ein Kollege im neuen Job aufdringlich wird, reagiert sie überraschend resolut.

Bereits vor ihrer Entlassung tritt mehrfach der ehemalige Polizist Benno Rose mit ihr in Kontakt - mit der Behauptung, neue Erkenntnisse zu dem Tod ihres Vaters zu haben. Er war damals der erste Polizist am Tatort gewesen. Bei einer Willkommensfeier im Hause ihrer Freundin ruft er Manzer an - und steht im Dunkeln vor dem Haus. Wenig später ist er tot, sein Motorrad wird in Sichtweite der Wohnung gefunden.

Tatort aus dem Schwarzwald: Starpower mit Johanna Wokalek

Nahezu stoisch steht Manzer den Ermittlern Rede und Antwort. Ihr Umfeld ist stärker besorgt als sie selbst, dass sie wieder eines Mordes verdächtigt wird. In den Gesprächen geht sie auf die Gewalttat an ihrem Vater ein und die Folgen: Journalisten durchwühlten ihre Biografie, diffamierten sie öffentlich, lauerten der Tochter auf dem Schulhof auf. Und Manzer äußert sich auch über ihr Geständnis.

Doch trotz der Starpower von Johanna Wokalek ist der neue Schwarzwald-Tatort in seiner Entwicklung eher gemächlich. Wer sich selbst eine Meinung dazu bilden will, muss nur am kommenden Sonntag „Das Erste“ einschalten. Ab 20.15 Uhr läuft der Tatort mit dem Titel „Saras Geständnis“. (ly/dpa)