Nächster „Tatort“-Abschied: Fanliebling verlässt ARD-Reihe nach sechs Jahren

Von: Lukas Einkammerer

Drucken Teilen

In den vergangenen Monaten sind etliche „Tatort“-Stars aus der ARD-Reihe ausgestiegen. Nun steht der nächste Abschied bevor.

Dortmund – Dieses Jahr mussten „Tatort“-Fans gleich mehrere Abschiede verkraften. Im Oktober flimmerte der letzte Fall von Heike Makatsch (52) über die Bildschirme und auch Serien-Urgestein Axel Milberg (67) wird dem Kult-Format 2025 den Rücken kehren. Nun verkleinert sich zudem das Ermittler-Team aus Dortmund – denn ein langjähriges Mitglied zieht nach sechs Jahren einen Schlussstrich.

Die Abschiedswelle beim „Tatort“ scheint einfach kein Ende nehmen zu wollen. Karin Hanczewski (41) ist nach fast einem Jahrzehnt aus dem Dresden-Team ausgestiegen, für Dagmar Manzel (65) ist nach acht Jahren Schluss als Franken-Kommissarin Paula Ringelhahn und Wotan Wilke Möhring (56) hat mit Franziska Weisz (43) seinen Co-Star verloren. Ihnen schließt sich nun auch Rick Okon (34) an, der seit 2018 als Jan Pawlak fester Bestandteil vom Dortmunder „Tatort“ ist.

Wie der WDR in einer Pressemitteilung mitgeteilt hat, wird Rick Okon den Dortmunder „Tatort“ nach der Ausstrahlung seines 13. und letzten Falls „Cash“ verlassen. Sendetermin für den Streifen ist der 18. Februar 2024 - danach sind Peter Faber (Jörg Hartmann, 54) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 35) auf sich alleine gestellt. Bekannt gegeben hat Okon seinen Ausstieg am Samstag (2. Dezember) bei der Premiere von „Cash“ auf dem 33. Kinofest Lünen.

Das Phänomen „Tatort“

Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat.

(Quellen: daserste.de, t-online.de)