„Tatort“-München: Veroncia Ferres spielt tragische Figur – „eine Rolle mit solchen Abgründen“

Von: Sina Koch

Der „Tatort“ aus München fällt bei einigen Zuschauern gnadenlos durch. Dabei hat Veronica Ferres‘ Bösewicht-Rolle persönlichen Bezug. Lesen Sie hier mehr:

Mit etwas Verspätung zeigte die ARD am Sonntagabend (29. Oktober) den neuen „Tatort“ aus München. Darin ermittelten die Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) im Fall „Königinnen“. In dem Krimi bekommen es die alteingesessenen Ermittler mit einem versuchten Mordfall zu tun. Es geschieht beim Gipfeltreffen der bayrischen Spargel-, Weißwurst- und Zwiebelköniginnen. Auch die Schauspiel-Ikone Veronica Ferres ist in der Episode zu sehen.

MANNHEIM24 verrät, den wahren Skandal hinter Ferres‘ Rolle beim „Tatort“.

Im neuen „Tatort“-Krimi aus München übernimmt Ferres die Rolle der zwielichtigen Sylvia, die ihre Augen vor den sexuellen Übergriffen des Präsidenten des Bavaria-Bundes verschließt. Doch damit nicht genug: Sie führt ihm die jungen, hübschen Produktköniginnen regelrecht zu. (sik)