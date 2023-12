War bei „Tatort“ und „Traumschiff“ dabei: RTL gibt ersten Dschungelcamp-Kandidaten bekannt

Von: Lukas Einkammerer

Anfang kommenden Jahres startet endlich das Dschungelcamp. Den ersten Kandidaten hat RTL nun offiziell bekannt gegeben.

Köln – Im Januar 2024 öffnet das Dschungelcamp endlich wieder seine Pforten und bringt eine neue Gruppe von Promis mit Ekel-Challenges, Krabbeltieren und Lagerfeuer-Streitereien an ihre Grenzen. Nachdem die Gerüchteküche über die Teilnehmer von „Ich bin ein Star...“ schon seit Wochen brodelt, hat RTL nun den ersten Kandidaten bestätigt.

Er war bei „Tatort“ und „Traumschiff“ zu sehen: RTL verkündet ersten Dschungelcamp-Kandidaten

Wie RTL am Dienstagmorgen (5. Dezember) bekannt gegeben hat, wird der Schauspieler Heinz Hoenig (72) im Januar 2024 ins Dschungelcamp ziehen. Bekannt ist der gebürtige Bayer aus Filmen wie „Das Boot“ (1981) und „Der große Bellheim“ (1992) und war zudem in Kult-TV-Formaten wie „Tatort“ und dem ZDF-Traumschiff zu sehen. „So was wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin! Punkt“, erklärte Hoenig, der vergangenes Jahr mit 71 Vater geworden ist, gegenüber RTL.

Wer sich zu Heinz Hoenig in den australischen Busch gesellen wird, ist derzeit noch unklar, erst vor wenigen Tagen machte RTL aber deutlich, wie es nach dessen Lügen-Geständnis um eine mögliche Dschungelcamp-Teilnahme von Gil Ofarim steht.