„Bereite mich auf meine Teilnahme bei GNTM vor“: Désirée Nick probt mit Best-Ager-Model Barbara

Désirée Nick sorgt auf Instagram für eine große Überraschung: Der TV-Star möchte 2023 die ProSieben-Show „Germany‘s Next Topmodel“ aufmischen. Gemeinsam mit Ex-Kandidatin Barbara Radtke probt sie ihren großen Auftritt. Doch das geht mächtig nach hinten los.

Désirée Nick (65) ist nicht nur eine wahre Lästerschwester, sondern auch ein kleiner Spaßvogel. Das stellte sie nicht nur in etlichen TV-Shows unter Beweis, sondern auch auf ihrem Instagramprofil. Nun legte sie nach: Gemeinsam mit der ehemaligen „Germany‘s Next Topmodel“-Kandidatin Barbara Radtke (69, alle GNTM-News auf der Themenseite) veröffentlichte sie ein Video und machte Chefin Heidi Klum dabei eine klare Ansage.

GNTM: Sechs Kandidatinnen kämpfen am 19. Mai um den Einzug ins Finale

Derzeit kämpfen noch sechs Kandidatinnen in der beliebten ProSieben-Show GNTM (alles über die Staffel 2022) um den Sieg. Am 19. Mai steht dabei bereits das große Halbfinale an. Modelmama Heidi Klum entscheidet gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum, wer von ihren Schützlingen ins Finale einziehen wird.

Ein Spektakel, das sich etliche Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen nicht entgehen lassen. Auch die bereits ausgeschiedenen Kandidaten werden es sich sicherlich nicht nehmen lassen, ihre Mitstreiter im Halbfinale zu beäugen. Doch ob das ihr voller Terminkalender überhaupt zulässt? Denn auch bei den Ex-Teilnehmerinnen scheint ein Pressetermin den nächsten zu jagen.

Désirée Nick begeistert von Ex-GNTM-Kandidatin Barbara Radtke

Barbara Radtke zum Beispiel hat kürzlich keiner Geringeren als Lästerschwester Désirée Nick einen Besuch abgestattet. Denn die Schauspielerin und Podcasterin scheint großes Interesse daran zu haben, im nächsten Jahr selbst an der Castingshow teilzunehmen.

Höchste Zeit also, sich von der Ex-Kandidatin den ein oder anderen Tipp abzuholen. Doch dass Babara überhaupt schon ausgeschieden ist, kann Désirée überhaupt nicht verstehen. „Absolute Ratlosigkeit herrscht zum Beispiel im Fall von Barbara Radtke. Die 69-jährige Naturbeauty, hat zwar einen Walk vermasselt, glänzte aber bis dahin mit atemberaubender Schönheit UND Personality“, schwärmt die 65-Jährige auf Instagram.

„Bereite mich auf meine Teilnahme bei GNTM vor“: Désirée Nick probt mit Best-Ager-Model Barbara

Die beiden scheinen sich jedoch nicht nur auf einen Plausch getroffen zu haben, sondern erstellten auch gemeinsamen Content für Instagram. Désirée Nick veröffentlichte kürzlich ein Video, auf dem sie gemeinsam mit der Ex-Kandidatin ihren Walk übt. Doch das ging nach hinten los - die 65-Jährige schlappt aus ihrem Schuh, fällt zu Boden und wird anschließend von Babara gestützt.

„Ich bereite mich weiter auf meine Teilnahme bei GNTM nächstes Jahr vor und in Barbara, der ältesten GNTM-Kandidatin, die es je gab, habe ich dafür wohl die perfekte Freundin gefunden! Get ready Heidi!!!“, kommentiert sie das lustige Video mit dem glücklicherweise nur inszenierten Sturz. Ob die Blondine tatsächlich Heidi im nächsten Jahr bei GNTM einen Besuch abstatten wird, oder ob es erneut einfach ein kleiner Scherz ist, bleibt offen - wir sind gespannt!

Während Barbara Radtke kurz vor dem Halbfinale die Show verlassen musste, kämpft Best-Ager-Model Lieselotte noch um den Einzug ins Finale.