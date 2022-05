Termin für nächste Folge von „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk steht fest

Bald gibt es wieder „Wetten, dass...“ mit Thomas Gottschalk © Frederic Kern/Imago

„Wetten, dass...?“-Fans aufgepasst! Die Kultsendung mit Gastgeber Thomas Gottschalk wird erneut im ZDF ausgestrahlt. Jetzt wurde der Termin für die neue Folge bekannt gegeben.

Mainz – Das war so nicht geplant! Eigentlich wollte das ZDF sein langjähriges Zugpferd „Wetten, dass...?“ mit Kultmoderator Thomas Gottschalk (72) nur einmalig ins deutsche Fernsehen zurückbringen. Doch die im vergangenen November ausgestrahlte Spielshow wurde zu einem so riesigen Erfolg, dass der Sender noch am gleichen Abend ankündigte, über eine Fortsetzung der Reihe nachzudenken. Nun gaben die Verantwortlichen beim ZDF bekannt, dass auch 2022 und 2023 neue Ausgaben von „Wetten, dass...?“ über die Bildschirme flimmern werden. Und Thomas Gottschalk ist selbstverständlich mit dabei.

Jahrzehntelang gehörte „Wetten, dass...?“ felsenfest zur Samstagabendunterhaltung im deutschsprachigen TV. Millionenfach fieberten die Zuschauer vor den Fernsehgeräten mit und kürten am Ende der Sendung den Wettkönig. Doch nach einem schrecklichen Unfall im Jahr 2011 gab Gottschalk bekannt, dass er die TV-Show nicht länger moderieren wolle. Zum 40-jährigen Jubiläum der Sendung überlegte er es sich jedoch noch einmal anders und moderierte die als einmaliges Event geplante Sonderausgabe. Ganze 14 Millionen Menschen schalteten ein — damit war klar, dass „Wetten, dass...?“ die Menschen auch heute noch begeistert.

Die nächste „Wetten, dass...?“-Ausgabe wird erneut im November im ZDF ausgestrahlt

Schon kurz nach der letzten Ausgabe kündigte das ZDF an, eine weitere Folge von „Wetten, dass...?“ produzieren zu wollen. Jetzt gab der Sender endlich einige Details zur Sendung bekannt. Wie die Macher der Show gegenüber DWDL erklärten, soll die nächste Episode der legendären Show abermals im November ausgestrahlt werden. Wann genau ist jedoch noch unklar.

Auch beim Ort sind die Verantwortlichen offenbar noch unschlüssig — wer sich schon jetzt für die beliebte Stadtwette bereit machen darf bleibt also spannend. „Weitere Details kommunizieren wir zu gegebener Zeit“, erklärte eine ZDF-Sprecherin auf Nachfrage. Eines ist jedoch jetzt schon klar: „Wetten, dass...?“ ist und bleibt eine der beliebtesten TV-Shows des deutschsprachigen Fernsehens.