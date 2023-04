Termin steht fest: Monica Lierhaus zurück im TV als Moderatorin

Monica Lierhaus wird schon bald wieder als Moderatorin vor der Kamera stehen. Der Sender RTL hat nun konkrete Pläne und Daten für neue Formate mit der 52-Jährigen bekannt gegeben.

Köln – Seit Ende März ist bekannt, dass Monica Lierhaus (52) bald ihr Comeback als TV-Moderatorin feiern wird. Jetzt hat der Sender RTL in einer Pressemitteilung konkrete Termine und Projekte veröffentlicht. Schon am 13. April soll die 52-Jährige, die zwischen 2004 und 2009 auch für die „Sportschau“ zuständig war, im Vorfeld der Europa-League-Übertragung „Leverkusen – St. Gilloise“ in einem Interview über ihre Rückkehr sprechen.

Weiter geht es dann im Juni, wo sie von den Special Olympics in Berlin (17. bis 25. Juni) berichten wird – RTL ist Medienpartner der Sportveranstaltung. Lierhaus wird dann mit mehreren Athletinnen und Athleten sprechen und die Sportmoderationen bei „RTL Aktuell“ übernehmen.

TV-Comeback von Monica Lierhaus: Nicht nur Sporteinsätze geplant

Zusammen mit Florian König (55) wird Lierhaus außerdem als Reporterin von einem DFB-Länderspiel berichten. „Natürlich freue ich mich auch besonders wieder auf Ausflüge zum Thema Fußball und die Nationalmannschaft“, wird sie in der Mitteilung am Dienstag zitiert. Zudem begleitet sie im Rahmen einer Wochenserie bei „Punkt 12“ einige „Heldinnen und Helden des Alltags“, heißt es vonseiten RTL. Weitere Live-Sportereignisse mit Lierhaus sind bereits in Planung.

Neben den angekündigten TV-Sporteinsätzen engagiert sich Lierhaus als Inklusionsberaterin für das Unternehmen RTL Deutschland. Im Rahmen einer für den Sommer geplanten „Woche der Vielfalt“ zum Thema Inklusion wird die Moderatorin in interne und externe Themen und Formate eingebunden.

Rückkehr nach vier Jahren: 2019 verließ Monica Lierhaus das Fernsehen

2019 hatte Lierhaus erstmals ihr TV-Aus angekündigt. „Ich bin jetzt 49. Mit 50 ist Schluss vor der Kamera. Da werde ich mir etwas überlegen müssen“, hatte sie im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ damals gesagt. 2009 wurde bei der Moderatorin während der Vorbereitung auf eine Augenoperation ein Aneurysma festgestellt. Bei der Entfernung gab es Komplikationen, Lierhaus musste für vier Monate ins künstliche Koma versetzt werden. In der Reha musste sie wieder lernen, zu schlucken, zu essen und sich zu bewegen.

Damit hatte bestimmt niemand mehr gerechnet: Vier Jahre nach ihrem ursprünglichen TV-Aus kehrt Moderatorin Monica Lierhaus ins Fernsehen zurück. © IMAGO/APress; IMAGO/Baering (Fotomontage)

Dass Monica Lierhaus schon bald in die deutsche Fernsehlandschaft zurückkehrt – vor allem für Sportfans eine freudige Nachricht.