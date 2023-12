Peter Maffay beichtet Textdefizite: So trickst er die Fans seit Jahren aus

Von: Diane Kofer

Peter Maffay und seine Frau Hendrikje treten heute bei „Klein gegen Groß“ an. Dort legt der Sänger eine Beichte ab. Er kann sich die eigenen Texte nicht merken.

Hamburg – Bei „Klein gegen Groß“ geraten die Promis regelmäßig ins Schwitzen. Wenn talentierte Kinder die „Großen“ herausfordern, kommt es oft zu unangenehmen Momenten. Vor allem für Peter Maffay (74) könnte es peinlich werden, immerhin will die kleine Daria ihn beim Erraten seiner eigenen Songs ausstechen. Bevor es losgeht, fällt seine Frau Hendrikje (36) Peter Maffay sogar in den Rücken, stellt sich auf Darias Seite und plaudert ein Geheimnis aus. Daraufhin macht der Sänger ein überraschendes Geständnis.

„Textdefizite“: So trickst Peter Maffay die Fans bei seinen Auftritten aus

In Kai Pflaumes (56) Sendung „Klein gegen Groß“ in der ARD hat Daria ein großes Vorhaben: Anhand weniger durcheinander gesungener Worte will sie Hits von Peter Maffay erkennen – und zwar mehr als der Musiker selbst. Seine Frau Hendrikje, die zur Unterstützung dabei ist, ist skeptisch. Sie traut ihrem Partner nicht zu, mehr Lieder zu erkennen als die junge Herausforderin. Der Grund: „Peter hat ja Textdefizite.“ Sie glaubt, er erkennt die eigenen Lieder einfach nicht.

Und tatsächlich – Peter Maffay nutzt die Gelegenheit, vor ganz Fernseh–Deutschland eine Beichte abzulegen. „Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, Texte zu lernen“, erzählt er. Weil er sich seine größten Hits einfach nicht im Kopf behalten kann, geht der Tabaluga-Erfinder deswegen auf Nummer sicher und setzt seit Jahren auf einen Trick. „Gott sei Dank gibt es eine Einrichtung, die sehr hilfreich ist. Die nennt sich Teleprompter“, plaudert er aus – und gibt damit frei heraus zu, seine Texte regelmäßig einfach abzulesen.

Sieg oder Niederlage? So schlägt sich Peter Maffay bei „Klein gegen Groß“

Auch wenn der „Über sieben Brücken musst Du geh‘n“-Interpret an der ein oder anderen Stelle ins Straucheln kommt und mehrfach lautstark betont: „Das ist nicht von mir“, liegt er am Ende goldrichtig. Er kann die von Max Mutzke (42) gesungenen Wörter den richtigen Titel zuordnen. Somit hat Kandidatin Daria keine Chance gegen ihn. Der Musiker gewinnt das Spiel.

Allzu oft wird der Sänger seine Fans aber nicht mehr im Fernsehen oder live auf der Bühne begeistern können. Nach 50 Jahren feiert Peter Maffay 2024 seinen Abschied – mit einer letzten, großen Tour. Verwendete Quellen: „Klein gegen Groß“/ ARD (Folge vom 4. November)