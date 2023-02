Sabotage-Verdacht bei „The Biggest Loser“

Im Camp von „The Biggest Loser“ liegen die Nerven derzeit blank. Ein Mitglied von Team Blau unterstellt einer Kollegin sogar dreiste Sabotage.

Naxos, Griechenland – Bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ geht es derzeit ans Eingemachte. Die Teilnehmer der Diät-Show treten in zwei Gruppen gegeneinander an, wobei die wöchentlich stärkste Gruppe im Gegensatz zu ihren schwächeren Kollegen einiges an Extrawürsten genießen darf. Derzeit bewohnt Team Orange das sogenannte Luxus-Camp, während Team Blau ins eher schlecht ausgestattete Basic-Camp umziehen musste. Dort sollen unbequeme Feldbetten und kalte Duschen die Teammitglieder dazu motivieren, mehr abzunehmen als ihre Kontrahenten — denn nur die „Biggest Loser“ dürfen den Luxus-Bereich ihr Eigen nennen.

„The Biggest Loser"-Kandidatin Ása wird von ihren Mitstreitern der Sabotage beschuldigt.

Um herauszufinden, welche Kandidatengruppe den größeren Ehrgeiz hat, ließen die „The Biggest Loser“-Macher Team Blau und Team Orange in mehreren Spielen gegeneinander antreten. Insbesondere ein Spiel sorgte dabei jedoch für erhitzte Gemüter bei den Blauen. Letzten Endes wurden die Meinungsverschiedenheiten unter den Teilnehmern so groß, dass sogar ein Sabotagevorwurf geäußert wurde. Ob Team Blau das Ruder demnächst noch einmal herumreißen kann?

Die „The Biggest Loser“-Challenge „Ausgewogen“ sorgt bei Team Blau für Ärger

Um die Kandidaten bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ an ihre Grenzen zu bringen, hatten sich die Macher der Diät-Sendung eine ganz besondere Herausforderung ausgedacht. In der Challenge „Ausgewogen“ sollten die Mitglieder der jeweiligen Teams möglichst schwere Steine aus dem Meer tragen. Doch Teilnehmerin Ása kam statt schlussendlich nur mit einem kleinen Kieselstein wieder an Land. Das stieß ihren Mitstreitern ziemlich übel auf.

Insbesondere Oelsi konnte Ásas schwache Leistung nicht fassen. „Mein persönlicher Eindruck: Das war schon so eine leichte Sabotage“, befand er. Nachdem Ása mit Unverständnis reagierte, gingen mit Oelsi die Nerven durch: „Ása ist eine faule Socke, die eher entspannt und dann nach so einer Challenge: Woran hat es denn gelegen? Scheinheiligkeit.“ Ob sich Team Blau noch zusammenraufen kann? „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ ist immer sonntags um 17:30 Uhr auf SAT.1 zu sehen.