„The Biggest Loser“-Sieger Patrick nicht wiederzuerkennen: 94 Kilo abgenommen

„The Biggest Loser“-Patrick hat ganze 94 Kilo abgenommen © SAT.1/Willi Weber/Julia Feldhagen

Die Teilnahme an „The Biggest Loser“ hat sich für ihn wirklich gelohnt! Patrick Galle hat stolze 94 Kilo abgenommen und sein Körpergewicht damit halbiert.

Naxos, Griechenland – : Für den diesjährigen Sieger Patrick Galle (25) hat sich die Teilnahme an der Sat.1-Show „Leben leicht gemacht - The Biggest Loser“ wirklich gelohnt. Mit 191,4 Kilo startete Patrick zu Beginn der Dreharbeiten. Mit viel Durchhaltevermögen und einem eisernen Willen schaffte er es, zum Staffelfinale nur noch 97 Kilo auf die Waage zu bringen. Damit hat der TV-Teilnehmer über 94 Kilo abgenommen — und sein Körpergewicht fast halbiert.

Gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Fabian Galle (25) trat Patrick bei „Leben leicht gemacht“ an. Zwar schaffte der es ganz knapp nicht in die Finalsendung, trotzdem kann sich auch sein Ergebnis sehen lassen: Nachdem Fabian zu Beginn der Aufzeichnung noch 171,8 Kilo wog, schaffte er es im Laufe der Sendung 76 Kilo abzuspecken. Zusammen können die beiden Brüder jetzt also ihr neues Leben ohne unnötigen Ballast starten.

Die gemeinsame Teilnahme bei „Leben leicht gemacht“ war für Patrick und Fabian von Vorteil

Während ihrer Teilnahme bei „Leben leicht gemacht“ wurden Patrick und Fabian Galle immer wieder vor Schwierigkeiten gestellt. Doch als Brüder stärkten sie sich gegenseitig den Rücken und schafften es so, ihre gesteckten Ziele zu erreichen. „Patrick und ich haben von Anfang an durchgezogen und uns immer wieder gegenseitig aufgebaut, wenn die Motivation flöten ging. Ich bin unglaublich stolz darauf, was wir beide geleistet haben“, sagte Fabian nach dem Finale.

Gewinner Patrick kann sein Glück noch gar nicht richtig fassen. Er konnte nicht nur endlich sein Traumgewicht erreichen, sondern erhielt sogar noch 50.000 Euro Siegesprämie obendrauf. „Ich kann es noch gar nicht fassen! Als ich ins Camp von ‚Leben leicht gemacht‘ einzog, wollte ich vor allem eines: endlich abnehmen“, erzählte Patrick stolz, „und jetzt habe ich das Ding tatsächlich gerockt. Wahnsinn.“