The Masked Singer: Fan designt Kostüm für die neue Staffel

Sänger Ritschi gewinnt als Mammut „The Masked Singer Switzerland“. © ProSieben Schweiz/Willi Weber

Zuschauer designt Maske für neue Staffel: „The Masked Singer“-Fan stellt Kostüm für die Show her. Das Format bat die unter 15-Jährigen, eigene Designs zu entwerfen.

Unterföhring – Die Fans der beliebten ProSieben-Show „The Masked Singer“ können sich schon bald auf die sechste Staffel der TV-Show freuen. Dabei wird es zu einer Premiere kommen, da zum ersten Mal einer der Fans für die anstehenden Folgen selbst eine der Masken designen durfte. Denn bereits seit einigen Wochen arbeiten die Maskenbauerin Marianne Meinl und die Gewandmeisterin Alexandra Brandner daran, das von dem Fan entworfene Kostüm bühnenreif werden zu lassen und in die Realität umzusetzen!

Die von dem Zuschauer designte Maske und auch neun weitere phantasievolle Kostüme werden auf der Bühne des Talentwettbewerbs, der 2019 zum ersten Mal über die Bildschirme flimmerte, zu sehen sein. Die unterhaltsame Sendung, für deren Produktion das Unternehmen Endemol Shine Germany verantwortlich ist, wird dabei erneut von dem Moderator Matthias Opdenhövel moderiert werden. Die sechste Staffel des erfolgreichen TV-Formats wird ab dem 19. März immer samstags um 20:15 Uhr live über ProSieben und Joyn ausgestrahlt werden.

„The Masked Singer“-Sender rief Fans zu eigenen Designs auf

Der Sender hatte bereits im letzten Herbst alle Zuschauer unter 15 Jahren dazu aufgerufen, ihre kreativsten Designs für eine Maske einzusenden. Dabei waren bei dem TV-Format in kürzester Zeit zahlreiche verrückte Design-Vorschläge für die Show-Kostüme eingegangen. Aus den tausend kreativen Vorschlägen ist jetzt einer der besten Entwürfe ausgewählt worden, der in den kommenden Folgen der Sendung umgesetzt und von den Fans zu bewundern sein wird. Es bleibt also spannend, wie die von dem Zuschauer entworfene Maske beim Publikum ankommen wird…