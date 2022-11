„The Masked Singer”-Tour: Stefanie Hertel schlüpft wieder ins Panther-Kostüm

Tierisches Vergnügen mit Stefanie Hertel

2019 trat Schlagerstar Stefanie Hertel als Teilnehmerin bei „The Masked Singer“ auf. Für die Live-Tour der Show im nächsten Jahr wird sie wieder in ihr tierisches Kostüm schlüpfen.

Sie kündigt es selbst auf Instagram an: Auf ihrem Profil verriet die Schlagersängerin Stefanie Hertel (43) ihren Fans, dass sie im April 2023 wieder als Panther auf der Bühne stehen wird. Anlass ist die Live-Tour der Pro.7-Gesangsshow, die in diesem Jahr schon in die siebte Staffel gegangen ist. Das Konzept: In aufwendigen Ganzkörperkostümen singen Stars und Sternchen große Hits. Ihre Identität bleibt so lange geheim, bis die Zuschauer per Abstimmung entscheiden, wer „enttarnt“ werden soll.

In der Fernseh-Show „The Masked Singer“ hatte die Sängerin Hits wie „Girl on Fire“ von Alicia Keys gesungen. Ins Finale der Staffel schaffte sie es leider nicht, und ihre Maskerade fiel in der fünften Folge. Bis dahin wurde wild gerätselt, wer in dem hautengen Latex-Kostüm und der Pantherkopf-Maske steckt. Viele Fans hatten Sophia Thomalla oder Martina Hill im Sinn. Doch einige von ihnen tippten ebenso wie der Großteil der prominenten Jury auf Stefanie Hertel - und lagen damit richtig.

Fans können auf Instagram Tickets für die Show gewinnen

Für alle diejenigen, die das Format begeistert verfolgen, gibt es auch noch ein ganz besonderes Schmankerl. Unter den Fans werden nämlich zwei Tickets für die Vorstellung in Leipzig am 6. April 2023 verlost. Dazu müssen sie den Post von Stefanie Hertel kommentieren und kurz erklären, warum sie unbedingt bei der Show dabei sein wollen. Ein paar tolle Antworten sind bereits dabei. So schreibt eine Nutzerin: „Da ich dich und The Masked Singer „tierisch“ gut finde, wäre ein Gewinn der Oberhammer“.