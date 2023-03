„Nach wie vor ein Thema“: „Bergretter“-Star schließt Crossover mit „Bergdoktor“ nicht aus

Von: Lukas Einkammerer

Im ZDF-Programm lösen die „Bergretter“ den „Bergdoktor“ ab. Eine gemeinsame Folge der beiden Erfolgs-Formate schließt Serienstar Sebastian Ströbel nicht aus.

Ramsau/Ellmau – Die 16. „Bergdoktor“-Staffel ist vorbei und bis es neue Geschichten aus Ellmau gibt, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Fans von Heimatserien mit atemberaubenden Gebirgskulissen kommen in nächster Zeit trotzdem auf ihre Kosten, denn seit dem 2. März zeigt das ZDF die neue Staffel von „Die Bergretter“. Wenn es nach Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (46), der in der Serie die Rolle des Markus Kofler spielt, ginge, könnte es eines Tages sogar zu einem gemeinsamen Abenteuer mit Dr. Martin Gruber kommen.

Nach dem Serientod von Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52), dem Leiter der Ramsauer Bergwacht, übernahm 2014 Markus Kofler den ehrwürdigen Posten – und wie auch der Bergdoktor ist er vor allem eines: ein Lebensretter. Zwei so heldenhafte Charaktere, die seit mehr als einem Jahrzehnt die Zuschauer begeistern, aufeinandertreffen zu sehen, wäre für viele Fans der Serie bestimmt ein Traum. Wie Sebastian Ströbel verrät, könnte dieser Traum eines Tages aber durchaus Realität werden.

„Das ist nach wie vor ein Thema“, erwidert der Mozarteum-Absolvent im Interview mit tvspielfilm.de auf die Frage nach einem möglichen Crossover mit dem Bergdoktor, „Wenn es an mich ran getragen würde, würde ich nicht nein sagen. Ich bin mal gespannt.“ Ein solches Unterfangen möglich zu machen, dürfte sich aber als ziemliche Herausforderung für die Produktionsteams der beiden Formate erweisen. „Es ist vom Dreh her immer etwas schwierig, das logistisch einzurichten“, erläutert Sebastian Ströbel.

Aber was nicht ist, kann ja noch werden – schließlich drehen Bergdoktor Hans Sigl (53) und Co. ab Ende April wieder neue Folgen und wer weiß – vielleicht können Markus Kopfler und seine Kollegen dann ja einen Besuch nach Ellmau einrichten.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor

In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.