Große TV-Show mit Thomas Gottschalk nicht in Mediathek: Das steckt dahinter

Von: Lukas Einkammerer

Am 2. Dezember moderiert Thomas Gottschalk bei RTL die große Jubiläumsshow „Disney 100“. In der Mediathek wird die Sendung aber nicht auftauchen.

Köln – Erst am vergangenen Wochenende feierte Thomas Gottschalk (73) seinen großen Abschied von „Wetten, dass..?“ – das nächste Projekt des Kult-Moderators lässt aber nicht lange auf sich warten. Am Samstagabend (2. Dezember) führt er an der Seite von Victoria Swarovski (30) durch die große Jubiläumsshow „Disney100“ bei RTL und begrüßt dort zahlreiche namhafte Gäste. Einziger Haken: Die hochkarätig besetzte Sendung wird nur ein einziges Mal im Fernsehen ausgestrahlt.

Thomas Gottschalk moderiert: RTL zeigt „Disney100“ nur ein einziges Mal

2023 wird Disney stolze 100 Jahre alt – ein Meilenstein, den das Filmstudio bei RTL mit einer Jubiläumsshow am Wochenende gebührend feiern will. Als Moderatoren stehen bei „Disney100“ Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski vor der Kamera, während Stargäste wie Michael „Bully“ Herbig (55), Motsi Mabuse (42) und Giovanni Zarrella (45) bei einem Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen.

Die leidenschaftlichen Disney-Fans, die am Samstag schon anderweitig verplant sind und die Show nach der TV-Ausstrahlung gemütlich bei RTL+ wiederholen wollten, gehen aber leer aus – denn „Disney100“ wird nur ein einziges Mal im Fernsehen laufen. Gegenüber IPPEN.MEDIA erklärte RTL den Grund dafür: Wegen Disney und deren Lizenzen darf die Show nur im TV gezeigt, aber nicht in der Mediathek zum Streamen angeboten werden.

Diese Stars sind bei „Disney100“ dabei Michael „Bully“ Herbig Motsi Mabuse Giovanni Zarrella Palina Rojinski Riccardo Simonetti Alexander Klaws Sasha Yvonne Catterfeld Tom Beck Valentin Lusin Renata Lusin

„Kann nur stören“: Thomas Gottschalk nervös wegen „Disney 100“-Moderation

Thomas Gottschalk hat seit seinem allerersten Auftritt vor der Kamera 1976 in der ARD-Show „Szene“ unzählige Shows moderiert und ist in die Fernsehgeschichte eingegangen – die Disney-Jubiläumsshow macht aber selbst das TV-Urgestein nervös. „Diese Disney-Filme leben ja alle von der Perfektion und da dachte ich, wenn dann nur Perfektion auf Perfektion trifft, dann kann ich nur stören dazwischen“, erklärt er gegenüber RTL, doch betont: „Aber ich habe es geschafft, in der Sendung ein gewisses Chaos zu erzeugen und das ist auch gut so.“

Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski moderieren am 2. Dezember gemeinsam „Disney100“. © RTL / Stefan Gregorowius

Mit seinem „Wetten, dass..?“-Abschied bescherte Thomas Gottschalk dem ZDF traumhafte Zuschauerzahlen, ob ihm das mit „Disney100“ erneut gelingen wird, bleibt abzuwarten. Denn am Samstagabend liefert er sich mit Florian Silbereisen ein enges Rennen um die beste Quote. Verwendete Quellen: rtl.de; Anfrage von IPPEN.MEDIA an RTL