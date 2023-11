„Wetten, dass..?“-Gage enthüllt: So viel hat das ZDF an Thomas Gottschalk gezahlt

Thomas Gottschalk moderierte im Laufe seiner Karriere einige „Wetten, dass..?“-Shows. Doch wie viel Geld hat er pro Sendung vom ZDF bekommen?

Mainz – Jetzt werden geheime Dokumente offen gelegt. Am 25. November 2023 verabschiedete sich Thomas Gottschalk (73) für immer von der „Wetten, dass..?“-Bühne. Der Moderator wurde mit einem riesigen Bagger aus dem Studio gefahren – und sagte so in Erinnerung an legendäre Wetten „auf Wiedersehen“. Für seine Auftritte dürfte der TV-Star im Laufe der Jahre ordentlich vom ZDF entlohnt worden sein. Doch wie viel Geld hat der Sender ihm wirklich gezahlt?

Diese Gage hat Thomas Gottschalk für „Wetten, dass..?“-Moderation ausgehandelt

Mit einigen Versprechern sorgte Thomas Gottschalk am Samstagabend für Gelächter im Netz. So wurde aus Matthias Schweighöfer (42) auf der „Wetten, dass..?“-Couch kurzerhand „Matthias Schweinsteiger“. Doch die Panne vor laufender Kamera verziehen dem Moderator sowohl seine Gäste als auch das Publikum zu Hause. Immerhin sorgt der 73-Jährige seit 1987 für Unterhaltung in der ZDF-Sendung. Wie viel Geld Thomas Gottschalk an einem „Wetten, dass..?“-Abend verdient, war bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Der Bild-Zeitung liegt allerdings ein Vertrag vor, aus dem seine erste Gage hervorgeht.

In dem 36 Jahre alten Dokument sind alle ZDF-Einsätze von Thomas Gottschalk im Jahr 1987 festgehalten. Auch vier Folgen „Wetten, dass..?“ gehören dazu. Für eine Sendezeit von 105 Minuten hat der Entertainer damals laut dem Schriftstück 100.000 DM (etwa 51.000 Euro) ausgezahlt bekommen. Der Vertrag ist auf ein Datum im November datiert – bezieht sich also rückwirkend auf das gesamte Jahr. Zu dem Zeitpunkt hat Gottschalk damals schon zwei „Wetten, dass..?“-Sendungen absolviert.

Die verrücktesten Wetten bei „Wetten, dass..?“ Seitdem am 14. Februar 1981 die erste Folge von „Wetten, dass..?“ über die Bildschirme flackerte, ist das TV-Studio Austragungsort einiger bizarrer und verblüffender Wetten geworden. 1988 behauptete Thomas Rautenberg, er könne die Farbe von Buntstiften durch Riechen erkennen und hatte damit sogar Erfolg – was natürlich komplett geschummelt war. 1997 gelang es Nico Haddad, eine brennende Hütte nur mit Auspusten und fünf Litern Wasser zu löschen. 2007 schaffte es Gerhard Donie, 20 Pömpel durch Werfen auf den Rücken von 10 Männern zu platzieren. Auch in der neuesten Folge des Publikumslieblings dürften wieder viele aufregende Wettvorhaben am Start sein. Quelle: unserding.de

„Wetten, dass..?“-Konditionen: Das stand in Thomas Gottschalks erstem Vertrag

Aufmerksame Fans dürften bei dem Vertrag stutzig werden – denn die Gage bezieht sich in allen Sendungen auf eine exakte Anzahl an Sendeminuten. Pünktlich beendet hat Thomas Gottschalk „Wetten, dass..?“ im Laufe der Jahre aber nie. Oftmals verlängerte sich die Show fast um die Hälfte, sodass alle anderen Programmpunkte deutlich nach hinten geschoben werden mussten. Gottschalks Stundenlohn dürfte sich demnach deutlich reduziert haben. Für alle im Vertrag gelisteten Formate wurden ihm 225.000 Mark (etwa 115.00 Euro) gezahlt.

Thomas Gottschalk übernahm 1987 erstmals die „Wetten, dass..?“-Moderation. Aus geheimen Dokumenten geht seine Gage hervor. © Imago/ Future Image, teutopress (Fotomontage)

Wie es für den Moderator nach den ersten beiden Jahren gehaltlich weiterging, ist aber unklar. „Die Vertragspartner werden bis zum 30.06.1988 erklären, ob sie den Vertrag nach dem 31.12.1988 weiterführen wollen. Bejahendenfalls verlängert sich dieser Rahmenvertrag um ein weiteres Jahr“, heißt es in dem alten Vertrag. Demnach könnten sich die Bedingungen schon im Folgejahr geändert haben. Die letzte Sendung hat sich für Gottschalk und ZDF gelohnt: „Wetten, dass..?“ sicherte sich Traumquoten. Verwendete Quellen: bild.de