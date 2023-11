Thriller um Drogenkrise - Veronica Ferres in „Dreamland“

Schlechte Nachrichten über das neue Medikament erschüttern Meg Holmes (Veronica Ferres). © Philippe Bosse/ZDF/dpa

„Dreamland“ ist ein spannender Thriller um Drogenhandel und gefährliche Profitgier in der Pharmaindustrie. Zugleich ist der Film ein aufrüttelndes Drama, das die gesellschaftlichen Folgen zeigt.

Detroit/Montreal - Seit Jahren hat die Opioid-Krise die USA im Griff. Hunderttausende starben aufgrund ihrer Medikamenten- und/oder Drogenabhängigkeit. Regisseur und Autor Nicholas Jarecki packt die Krise in einen spannenden Thriller in eisiger Atmosphäre.

Ebenso eisig: Schauspielstar Veronica Ferres als Geschäftsfrau, bei der Gewinnmaximierung an erster Stelle steht. „Dreamland - Tödliche Geschäfte“ ist mehr als ein Thriller zur Abendunterhaltung. „Dreamland“ rüttelt auf. Das ZDF zeigt die internationale Produktion rund um Hollywoodstar Gary Oldman am Montag (6.11.) um 22.15 Uhr.

US-Undercover-Agent Jake Kelly (Armie Hammer) will den kanadischen Drogenkönig Mother ausschalten. Dafür ist er bereit, sein Leben zu riskieren. Jake treibt nicht nur beruflicher Ehrgeiz an. Er hat ganz persönliche Gründe für den Kampf gegen die Drogenkartelle. Denn seine jüngere Schwester Emmie (Lily-Rose Depp) ist abhängig. Die junge Frau befindet sich in Behandlung, aber die Sucht ist stärker.

Ein großer Pharmakonzern ist unterdessen kurz davor, ein neues Schmerzmittel namens Klaralon auf den Markt zu bringen. Dieses soll Patienten nicht mehr abhängig machen. Konzernmanagerin Meg Holmes (Veronica Ferres) verspricht den beiden Inhabern der Firma glänzende Gewinne. Dabei kehrt sie unter den Teppich, dass Klaralon wohl nicht so ungefährlich ist wie der Konzern glauben macht.

Ferres sagte über die Figur Holmes: „Ihr geht es nicht darum, etwas Gutes zu tun. Das Medikament muss eben nach einer gewissen Forschungszeit auf den Markt gehen und das muss sich dann in den Bilanzen positiv spiegeln.“

Der Wissenschaftler Tyrene Brower (Gary Oldman) hat mit seinem Team bei Labortests an Mäusen herausgefunden, dass Klaralon möglicherweise doch süchtig macht. Jedenfalls entwickeln die Labormäuse eine starke Abhängigkeit. Am zehnten Behandlungstag sind sie alle tot.

Veronica Ferres hofft, dass der Film das Thema ins Bewusstsein der Zuschauer bringt. „Der Film ist spannend erzählt und kann Menschen emotional bewegen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Für sie selbst sei der Film inhaltlich wie auch schauspielerisch reizvoll gewesen. Denn auch wenn die 58-Jährige schon in etlichen internationalen Produktionen mitgewirkt hat, sind für sie Drehs im Ausland eine besondere Herausforderung: Zwar sei kein Projekt für sie Routine, sagte sie. „Ich bin immer noch aufgeregt und freue mich auf jeden Augenblick vor der Kamera.“ Bei Castings im Ausland werde man aber „immer wieder recht demütig und startet bei null“.

An ihrer Rolle in „Dreamland“ gefiel ihr, „mal auf der Seite des Bösen zu stehen“. Eine Figur müsse für sie immer eine potenzielle Schwester sein. Ich beobachte ihre Verhaltensweisen, und bei Geschwistern verzeiht man Fehlverhalten leichter. Ich habe der CEO, die ich in "Dreamland" spiele, auch vieles verziehen, weil sie ja unter großem Druck steht und handelt.“ dpa