Ticketansturm: „Die Beatrice Egli Show“ bereits ausverkauft

Teilen

Was Beatrice Egli anfasst, wird zu Gold. Schon kurz nach Verkaufsstart sind die Tickets für ihre neue Show restlos vergriffen.

Berlin – Beatrice Egli (35) hat abermals bewiesen, dass ihr eine gehörige Portion Starpotential in die Wiege gelegt wurde. Die einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Siegerin gehört schon seit geraumer Zeit zu den ganz Großen der Schlagerbranche. In ihrer eigenen TV-Sendung zeigt Egli außerdem immer wieder, dass sie nicht nur eine tolle Stimme hat, sondern auch als Moderatorin problemlos vor einem größeren Publikum bestehen kann. Denn „Die Beatrice Egli Show“ avancierte seit ihrer Premiere zu einem der beliebtesten Schlagerformate im deutschen TV und macht damit auch Star-Entertainern wie Florian Silbereisen (42) und Giovanni Zarrella (45) ernstzunehmende Konkurrenz.

Für die nächste Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ sind keine Tickets mehr erhältlich

Am 11. November wird Beatrice Egli erneut mit ihrer Schlager-Gala im Ersten auf Sendung gehen. Die Aufzeichnung des TV-Formats erfolgt bereits am 10. Oktober in den Berliner Fernsehstudios der ARD. Schon jetzt sind die Tickets für die nächste „Beatrice Egli Show“ allerdings restlos ausverkauft.

Sommer, Strand und knappe Bikinis: Die heißesten Sommerlooks von Beatrice Egli, Christin Stark und Co. Fotostrecke ansehen

Wie unter anderem das Portal Schlagerfieber.de berichtet, waren die Karten nur wenige Stunden nach dem Verkaufsstart am 15. September bereits vergriffen, weshalb der Großteil von Eglis Fangemeinde wohl oder übel die TV-Ausstrahlung der Sendung Anfang November abwarten muss.

Beatrice Egli hat für ihre ARD-Sendung erneut eine hochkarätige Gästeliste zusammengestellt

Dass das Interesse an Tickets für die Aufzeichnung der „Beatrice Egli Show“ so groß ist, kommt kaum überraschend, denn bisher wartete die gebürtige Schweizerin bei jeder Ausgabe ihrer Sendung mit einer beeindruckenden Gästeliste auf. Und auch dieses Mal enttäuscht Beatrice Egli nicht: Unter anderem Heinz Rudolf Kunze (66), Howard Carpendale (77), Maite Kelly (43) und Melissa Naschenweng (33) werden bei der Aufzeichnung am 10. Oktober erwartet. Außerdem sind die Band „Karat“ und das Ensemble des Musicals „TINA“ mit von der Partie.

Die Fans dürfen sich auch eine neue „Beatrice Egli Show“ freuen. Die Tickets für das Event der Schlagersängerin war innerhalb nur kurzer Zeit ausverkauft. © IMAGO/STAR-MEDIA

Neben Beatrice Egli liefern sich auch Florian Silbereisen und Giovanni Zarrella einen Konkurrenzkampf mit ihren Shows. Anna-Carina Woitschack (30) war bei beiden schon zu Gast und verriet IPPEN.MEDIA, ob ihr Herz mehr für Silbereisen oder Zarrella schlägt. Verwendete Quellen: Schlagerfieber.de