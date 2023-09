Tickets, Ort, Datum: Schlagerqueen verrät neue Details zur „Helene Fischer Show“

Von: Melanie Habeck

Die Fans von Helene Fischer sind voller Vorfreude: 2023 kehrt die Weihnachtsshow der Sängerin zurück ins Fernsehen. Nun gibt es neue Details zu dem Schlagerspektakel.

Düsseldorf – Nach langem Hin und Her steht nun offiziell fest, dass Helene Fischer (39) mit ihrer Weihnachtsshow 2023 wieder im Fernsehen zu sehen sein wird. In den vergangenen drei Jahren mussten die Fans der Schlagerikone auf das ZDF-Format verzichten. Die Musikerin gibt jetzt weitere Einzelheiten zur „Helene Fischer Show“ bekannt.

„Helene Fischer Show“ 2023 wieder im TV: Aufzeichnung findet Anfang Dezember statt

Vor wenigen Tagen bestätigte das ZDF bereits, dass die „Helene Fischer Show“ 2023 wie gewohnt am 25. Dezember über die TV-Bildschirme flimmern wird. Nun ließ es sich die Schlagerikone nicht nehmen, höchstpersönlich weitere Details zu verkünden. „Ihr Lieben, es gibt großartige News: Endlich wird es sie wieder geben – die ‚Helene Fischer Show‘ – in diesem Jahr. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Und wir werden uns sehen hoffentlich, am 1. und 2. Dezember in der Messehalle in Düsseldorf“, heizt sie auf Instagram die Vorfreude ihrer Fans an. Tickets für die Aufzeichnung gibt es ab 6. September.

In den vergangenen Monaten gab es widersprüchliche Informationen zum ZDF-Bühnenevent von Helene Fischer. Gerüchten zufolge müsse die Gästeliste in diesem Jahr z. B. auf internationale Stars verzichten. Doch ganz gleich, welche Musiker die Sängerin in ihrer Show begrüßen darf: Sie selbst kann die Aufnahmen kaum erwarten. „Wir haben einiges zu feiern, würde ich sagen. Also: Auf ein schönes Weihnachtsfest mit euch, auf ein schönes Happening miteinander“, zeigt sich die 39-Jährige voller Vorfreude.

Helene Fischers „Rausch“-Tour: Dieses Kleid ist das Highlight der Show Helene Fischer verzaubert bei ihren Konzerten nicht nur mit ihrer Performance, sie ist auch für ihre spektakulären Bühnen-Outfits bekannt. Bei ihrer „Rausch“-Tour kommen insgesamt 100 Kostüme zum Einsatz – ein absolutes Highlight ist dabei das sogenannte Windkleid. Das „größte Kleid ihrer Karriere“ besteht aus 112 Meter Stoff und wurde von einem Designerteam des „Cirque du Soleil“ angefertigt. Damit das Kleid auch die feurigen Showelemente ohne Zwischenfälle übersteht, ist es aus feuerfestem Material hergestellt.

Aktuell ist Helene Fischer mit ihrer „Rausch“-Tour unterwegs

Nicht nur mit dem TV-Comeback der „Helene Fischer Show“ sorgte die Musikerin zuletzt für Schlagzeilen: Mit einem Bühnenunfall jagte sie ihren Fans auch einen gehörigen Schrecken ein. Während eines Konzerts knallte sie bei einer Akrobatikeinlage mit dem Kopf gegen das Trapez und musste die Show blutüberströmt abbrechen.

Doch mittlerweile geht es der Sängerin wieder blendend: Im Rahmen ihrer „Rausch“-Tour steht sie aktuell auf der Bühne. Dabei begeistert der Schlagerstar nicht nur mit seiner Performance: Helene Fischer ließ auf der Bühne auch ihren Emotionen freien Lauf. Verwendete Quellen: Instagram/helenefischer