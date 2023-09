„Tiefpunkt“: „Sommerhaus der Stars“-Paar musste nach Dreh zur Paartherapie

„Das Sommerhaus der Stars“ hat schon einige Paare bis an die Belastungsgrenze gebracht. Auch die Beziehung von Aleks Petrovic und seiner Vanessa wäre es wohl ohne eine Paartherapie gescheitert.

Bocholt – Schon in der zweiten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ krachte es zwischen vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gewaltig. Besonders bei „Drama-Queen“ Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) zeigte sich, das sie als Paar reichlich interne Probleme haben. In Episode drei der Trash-TV-Show (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL), die bereits auf dem Streamingdienst RTL+ verfügbar ist, geht es zwischen einem anderen Zweiergespann richtig zur Sache. Aleks Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23) wollen ganz offenbar Kaplan und Doronina in Sachen Beziehungsproblemen Konkurrenz machen.

Ohne Therapie hätten sich Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu nach „Das Sommerhaus der Stars“ getrennt

Was ist passiert? Vanessa Nwattu, die Petrovic einst bei „Temptation Island VIP“ erfolgreich bezirzen konnte, beschwert sich während der Sendung im Interview vor der RTL-Kamera lauthals über Konkurrentin Doronina, um die sich ihrer Meinung nach im „Sommerhaus“ zu viel drehen würde. Da legt ihr der muskulöse Petrovic eine Hand auf den Rücken, und kneift sie offenbar, um sie zum Schweigen zu bringen.

„Heftig! Muss ich mich hier kneifen lassen. Jetzt ist Ende“, platzt es angesichts der unschönen Aktion aus Nwattu heraus, die ihrem Partner wegen des Kneifens unverhohlen mit der Trennung droht. Und tatsächlich haben die zwei Promis im „Sommerhaus der Stars“ wohl so ernsthafte Probleme entwickelt, dass nach Sendungsende eine Paartherapie nötig wurde.

Diese acht Promi-Paare sind beim Sommerhaus 2023 dabei Neben Pia Tillmann (35) und Partner Zico Banach (32) und Schlagerstar Tim Toupet (51) und Freundin Carina sind diese weiteren sechs Promi-Paare beim Sommerhaus 2023 auf RTL zu sehen: Unternehmerin Claudia Obert (61) und ihr Partner Max Suhr (24) sowie das Reality-Pärchen Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23). Letztere waren 2022 bei „Temptation Island V.I.P.“ dabei. Aleks nahm mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou an der Show teil, doch Verführerin Vanessa hat Aleks den Kopf verdreht. Resultat: Sie gingen als neues Paar gemeinsam aus der Show. Auch mit dabei: Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl und Arben Zekic, Ex-„GZSZ“-Schauspieler und Dschungelcamp-Star Eric Stehfest (33) und seine Frau Edith (28), Reality-Darsteller Maurice Dziwak (23) und Ricarda „Ricky“ Raatz (29) sowie „Promi Big Brother“-Kandidatin Walentina Doronina (23) und Can Kaplan.

„Der Tiefpunkt unserer Beziehung“: Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu nach Sommerhaus verzweifelt

„Das war der Tiefpunkt unserer Beziehung“, entüllt Petrovic jetzt in einem Instagram-Livestream über die Zeit im „Sommerhaus“. Das Paar machte gemeinsam eine Therapie, da besonders Petrovic an seinem Verhalten habe arbeiten müssen, wie seine Partnerin findet. „Ohne eine Paartherapie wäre das auch nichts mehr geworden“, verrät Nwattu rückblickend, und deutet damit mehr als deutlich an, dass „Das Sommerhaus der Stars“ der Beziehung der beiden Reality-Größen um ein Haar den Todesstoß versetzt hätte.

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu sind Teilnehmer von „Das Sommerhaus der Stars“ – das hat ihrer Beziehung aber geschadet. © Screenshot: Das Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

Während die Paare an der Show zu knabbern haben, sind die Fans ganz begeistet. „Das Sommerhaus der Stars“ startete mit einem Mega-Erfolg und sicherte RTL Traumquoten. Verwendete Quellen: RTL+, Instagram