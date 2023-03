Besser als „Der Schwarm“: ZDF-Zuschauer feiern Millionen-Krimi „Unter anderen Umständen“

Von: Daniel Riedmüller

Am Montagabend flimmerte bei 7,1 Millionen ZDF-Zuschauern der langersehnte neue Krimi aus der Reihe „Unter anderen Umständen“ über die TV-Bildschirme: „Dämonen“. Der neue Fall von Natalia Wörner und Martin Brambach hat es den Fans mächtig angetan.

Mainz - Es war ein Fall, der unter die Haut ging: Am Montagabend (13.3.2023) ermittelte Natalia Wörner (55) einmal mehr als Jana Winter im ZDF-Krimi „Unter anderen Umständen: Dämonen“. Die Einschaltquoten für das ZDF sind überragend: 7,10 Millionen Menschen sahen das Drama um 20.15 Uhr.

Gemischte Netzreaktionen: Spannende Handlung, aber „nervige“ Musik

Mit ihrem Team begann sie dieses Mal eine dramatische Suche, nachdem eine Frau mit ihrer Tochter nach einem Spaziergang durchs Watt nicht mehr zurückgekehrt war. Bei den Verschwundenen handelte es sich dieses Mal allerdings um die Freunde von Janas Kollegen Arne Brauner (Martin Brambach, 55).

Arne und Axel Schreiber (Johannes Zeiler, 52) sind seit vielen Jahren befreundet. Dass Axels Ehefrau Hulda (Alexandra Finder, 45) und Tochter vermisst werden, ließ das Ermittler-Duo keineswegs kalt. Als Fischer die Puppe und die Jacke des Kindes im Wasser fanden, schien jede Hoffnung verloren.

„Unter anderen Umständen - Dämonen“ im ZDF mit spannender Wendung

Doch dann die plötzliche Wendung: ein Anruf, dass Hulda in ihrer Sprachschule vermisst wird. Ihr Ehemann wusste nichts von einer solchen Schule. Die Hinweise deuteten darauf hin, dass Hulda ein Doppelleben geführt hat. Jana ließ der Fall nicht los: Wollte Hulda mit ihrer Tochter ein neues Leben in Dänemark beginnen? Sind die nicht tot? Und weiß Axel mehr, als er zugibt?

Die Zuschauerinnen und Zuschauer reagierten in den sozialen Netzwerken überwiegend begeistert auf den neuen Krimi. „Super Krimi bis zum Schluss. Und auch ich freue mich, dass Arne weiterhin keinen Alkohol mehr trinkt“, freute sich etwa eine Userin unter dem Facebook-Beitrag des ZDF.

ZDF-Zuschauer feiern Krimi bei Facebook

„Richtig guter Krimi mit wirklich tollen Darstellern. Freue mich schon auf den nächsten Fall in Flensburg“, kommentierte ein anderer Fan. Eine weitere Person schwärmte: „Puuuuuhhhhhh! Das war starker Tobak.“ Einige Kritikpunkte waren jedoch ebenfalls in dem Facebook-Beitrag zu lesen. „Die Musik hat zwischenzeitlich etwas genervt“, meinte eine Zuschauerin. Dem pflichtete eine andere Person bei: „Manchmal frage ich mich, gucke ich einen Krimi oder bin ich im Konzert?“ Eine weitere Frau äußerte sich kritisch zu dem Thema des Falls, das ihr „Angst“ mache, da es „leider der Realität“ entspreche.

Wann läuft die nächste Folge von „Unter anderen Umständen“?

Wer die Erstausstrahlung von „Dämonen“ verpasst hat, kann diese nachträglich in der ZDF-Mediathek gucken, wo aktuell auch Folge sechs, sieben und acht der zweiten Staffel verfügbar sind. Wann die nächste Episode der beliebten Krimireihe läuft, ist bislang noch nicht bekannt.

Natalia Wörner und Martin Brambach mimen bereits seit 2006 ein- bis zweimal im Jahr das Kommissar-Duo Jana Winter und Arne Brauner in der ZDF-Krimireihe „Unter anderen Umständen“. Nicht der erste Quotenhit des ZDF in den letzten Tagen: Die Romanverfilmung „Der Schwarm“ von Bestseller-Autor Frank Schätzing (65) fährt an drei Tagen in Folge traumhafte Einschaltquoten beim ZDF ein. Die achtteilige Serie macht der deutschen TV-Landschaft zu schaffen.Verwendete Quellen: Facebook, ZDF