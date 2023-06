Tonpanne in der „NDR Talk Show“: Bizarre Nebengeräusche mitten im Interview mit Ute Freudenberg

Von: Elena Rothammer

Am 23. Juni war Ute Freudenberg zu Gast bei der „NDR Talk Show“. Im Gespräch mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt lief mit dem Ton jedoch etwas gehörig schief.

Hamburg – Ute Freudenberg (67) ist keineswegs neu im Showgeschäft. Schon 1980 gelang der Musikerin der Durchbruch mit ihrem Hit „Jugendliebe“. Dass bei Auftritten und in Shows nicht immer alles nach Plan läuft, dürfte ihr somit bekannt sein. Auch in ihrem Interview in der „NDR Talk Show“ am Freitagabend (23. Juni) kam es nun zu einer Panne.

Mitten in Ute Freudenbergs Lebensgeschichte stören unangenehme Knackgeräusche die „NDR Talk Show“

In der „NDR Talk Show“, in der Barbara Schöneberger (49) sich erst kürzlich einen frechen Witz über Matthias Reims (65) Familie geleistet hat, war dieses Mal unter anderem Ute Freudenberg zu Gast. Gerade als die Sängerin im Interview mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (66) jedoch von ihrem bewegten Leben erzählen wollte, spielte der Ton verrückt.

Eigentlich versuchte Ute Freudenberg in der „NDR Talk Show“ gerade ihr Leben zusammenzufassen und ihre wichtigsten Stationen aufzuzählen. Den Zuschauern machte die Tonspur jedoch einen Strich durch die Rechnung. Über der Stimme der Künstlerin war lautes Knacken und Klirren zu hören. Die Störgeräusche übertönten die 67-Jährige deutlich. Nach einigen Sekunden war die Panne jedoch behoben. Im Studio selbst schien davon nichts zu hören gewesen zu sein.

„NDR Talk Show“ – die zweitälteste noch laufende Talkshow im deutschen Fernsehen Schon am 9. Februar 1979 lief die Pilotfolge der „NDR Talk Show“ im deutschen Fernsehen. Damals wurde das Format noch von Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. 86 Moderatoren führten seither durch die Sendung. Seit dem 18. Januar 2008 sind Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderatoren der Gesprächsrunde. Nach „3 nach 9“ ist die „NDR Talk Show“ die zweitälteste noch laufenden Talkshow im deutschen Fernsehen.

Offene Gespräche in der „NDR Talk Show“: Ute Freudenberg kann wegen Parkinson nicht mehr schreiben

2018 wurde bei Ute Freudenberg Parkinson diagnostiziert. Mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt sprach sie in der „NDR Talk Show“ offen über diesen Schicksalsschlag. Der Grund, weshalb die Künstlerin die Diagnose offen gemacht hat, waren unter anderem ihre Fans. „Ich kann einfach nicht mehr schreiben. Ich musste jetzt anfangen, die Menschen praktisch zu trösten, sie wegzuschicken, ihnen irgendeine lapidare Ausrede zu sagen. Und das war nicht mehr Ute Freudenberg.“ Um wieder ehrlich sein zu können, machte sie 2022 ihre Krankheit öffentlich.

Ute Freudenberg war am Freitagabend, dem 23. Juni, in der „NDR Talk Show“ zu sehen. Eine Ton-Panne übertönte jedoch das Interview der Sängerin. © Screenshot / NDR / „NDR Talk Show“ & Screenshot / NDR / „NDR Talk Show“

Die Emotionen kochen in der „NDR Talk Show“ oftmals hoch. Anfang des Jahres stritten sich Elke Heidenreich und Schlagerstar Nicole wegen eines Krebs-Statements in dem Format. Verwendete Quellen: NDR / „NDR Talk Show“ vom 23. Juni 2023