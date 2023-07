Klare Klatsche im Quotenduell zwischen Claudia Oberts Liebesshow und „Top Dog Germany“

Von: Elena Rothammer

Teilen

Am Freitagabend schickte VOX „Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders“ ins Quotenrennen und trat damit gegen „Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands“ auf RTL an. Wer hat gewonnen?

Köln - Der Freitagabend (14. Juli) bot für die TV-Fans wieder reichlich Unterhaltung. In „Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders“ auf VOX werden wöchentlich ungewöhnliche Romanze, wie die von Claudia Obert (61) und ihrem Freund Max Suhr (25), gezeigt. Ungleiche Paare gewähren Einblicke in ihre Beziehung und verraten, wie sie ticken. Auf RTL hingegen stellten sich Hundebesitzer und ihre Vierbeiner in „Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands“ wieder besonderen Hindernisparcours. Doch welches Programm holte die bessere Quote?

„Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist andes“ vs. „Top Dog Germany“: Wer macht das Quoten-Rennen?

Claudia Obert und Max Suhr werden demnächst in „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen sein, sollen aber schon kurz nach dem Einzug aus der Show geflogen sein. Schon jetzt können sich die RTL-Zuschauer bei „Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders“ einen Eindruck von der Liaison der Luxus-Lady und dem 25-Jährigen machen. Allerdings schaltete kaum jemand ein.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht, kamen die Fellnasen weitaus besser an als die VOX-Liebesshow. „Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands“ erzielte in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 0,41 Millionen Zuschauern eine Quote von 12,2 Prozent und holte zumindest in diesem Segment den Primetime-Sieg. „Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders“ hingegen erreichte in der Zielgruppe nur 0,19 Millionen Zuschauer, was einer Quote von 5,8 Prozent gleichkommt.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

ZDF-Krimi holt sich den Tagessieg beim Gesamtpublikum

Beim Gesamtpublikum muss sich „Top Dog Germany“ jedoch zur Primetime dem ZDF geschlagen geben. „Ein starkes Team“ holte mit 3,45 Millionen Zuschauern und einer Quote von 18,3 Prozent den Tagessieg, während es das RTL-Programm nur auf 1,37 Millionen Zuschauer und eine Quote von 7,2 Prozent brachte. „Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders“ hingegen taucht in der Auflistung erst gar nicht auf.

Am Freitagabend lief auf VOX „Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders“. In dem Format wird das Leben ungleicher Paare, wie etwa Luxus-Lady Claudia Obert und ihr Freund Max Suhr, gezeigt. RTL hingegen strahlte eine neue Folge von „Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands“ aus. Wer hat das Quotenduell gewonnen? © IMAGO / Stephan Wallocha & RTL / Markus Hertrich

Claudia Obert dürften diese Zahlen allerdings nicht beunruhigen. Die Unternehmerin kann nicht klagen und ist finanziell abgesichert, wie sie selbst immer wieder betont. Kürzlich verriet Claudia Obert sogar ihren Kontostand. Verwendete Quellen: dwdl.de