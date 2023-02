Top5-Kandidatinnen bei GNTM: Diese Mädchen haben die meisten Follower

„Germany‘s Next Topmodel“ ist für angehende Models das Sprungbrett zum Erfolg. Einige Kandidatinnen der neuen Staffel haben aber schon jetzt tausende Instagram-Follower.

Los Angeles – „Germany’s Next Topmodel“ geht 2023 in die 18. Staffel. Die 29. Kandidatinnen hat Heidi Klum (49) bereits vor Monaten ausgewählt, allerdings erst Ende Januar bekannt gegeben. Bei Instagram und auf der Internetseite des Senders ProSieben wurden alle Teilnehmerinnen, die Heidi seit der Teilnahme von Best-Agerinnen im letzten Jahr nicht mehr ihre „Mädchen“, sondern „Models“ nennt, vorgestellt.

Die Kandidatinnen sind in diesem Jahr im Alter zwischen 18 und 26 Jahren und kommen aus jeder Ecke Deutschlands und sogar aus Österreich. All diese angehenden Models hoffen, dass Heidis Show für sie das Sprungbrett in eine erfolgreiche Karriere sein wird. Einige starten allerdings nicht bei Null, denn fünf Kandidatinnen haben bereits jetzt so viele Follower, dass sie zumindest schonmal als Instagram-Models gelten können.

GNTM: Diese fünf Kandidatinnen sind bereits Instagram-Models

Ganz vorn mit dabei ist in Sachen Follower Zoey (26) aus Stuttgart. Die Studentin will als Curvy-Model bei GNTM erfolgreich werden, hat aber auch ohne die Show bereits 15.000 Follower auf Instagram. Nach der Sendung werden es für die Blondine, die regelmäßig Bilder aus ihrem Alltag und von Reisen postet, bestimmt noch mehr. An zweiter Stelle steht Elsa (18). Die Friseurin aus Baden in Österreich freut sich bereits jetzt über ihre 13.000 Follower und bezeichnet sich bei Instagram schon selbst als Model. Sie postet gerne Spiegel-Selfies und hofft sicherlich auch auf einen Zuwachs durch die Show.

Das gleiche gilt wohl für Tracy (25), die bereits über 7.200 Follower hat. Hauptberuflich ist sie medizinische Fachangestellte in ihrer Heimat Essen. Auf Instagram postet sie vom Restaurantbesuch bis zum Urlaubsbild eine bunte Mischung, hat allerdings nur weniger Bilder in ihrem Account. Selma (18) kann mehr als 5.300 Fans auf ihrem Account verzeichnen. Die Abiturientin aus Berlin postet hauptsächlich Alltagsbilder, hat aber auch schon Fotos von einem Modeljob für UP&CO geteilt. Die Top 5 an Instagram-Followern macht Cassy (23) aus Hamburg komplett. Die Tanzlehrerin teilt bei Instagram neben Fotos auch Tanzvideos.

Der Dreh für alle 29 Kandidatinnen begann dieses Jahr direkt in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles und ist bereits beendet. Am Donnerstag, 16. Februar, wird die erste GNTM-Folge auf ProSieben zu sehen sein.