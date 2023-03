Heidi Klum knallhart: Reihenweise Rauswürfe bei GNTM

Von: Jonas Erbas

Teilen

„Nur eine von euch kann ‚Germany‘s Next Topmodel‘ werden“, lässt Heidi Klum ihre GNTM-Kandidatinnen regelmäßig wissen – und zeigte sich deshalb einmal mehr in Rauswurf-Laune.

Los Angeles – Seit inzwischen 18 Staffeln sucht Heidi Klum (49) bei ProSieben Jahr für Jahr „Germany‘s Next Topmodel“. Wer am Ende jeder Folge kein Foto erhält, muss die Show verlassen und den Traum vom Model-Dasein möglicherweise für immer beerdigen – ein harter Schicksalsschlag für viele junge Frauen. Doch die GNTM-Chefin kannte auch am Donnerstagabend (2. März) kein Mitleid.

Heidi Klum bei „Germany‘s Next Topmodel“ in Rauswurf-Laune – vierfaches Aus bei GNTM

Weil in der zweiten Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ ein heftiger Sturm wütete, blieb selbst den Wackelkandidatinnen der ProSieben-Sendung ein Rauswurf vorerst erspart. In Folge drei hat Heidi Klum deswegen ein Problem: Bei GNTM tummeln sich zu viele ihrer „Meeeedels“ – dementsprechend müssen Konsequenzen her.

Heidi Klum macht kurzen Prozess: Bei GNTM ging es am Donnerstagabend (2. März) gleich für mehrere Models nach Hause (Fotomontage) © Screenshot/ProSieben/Germany‘s Next Topmodel & Richard Hübner/ProSieben

Bereits nach der ersten Aufgabe, einem Vorstellungsvideo, das potenziellen Kunden die „Personality“ der Nachwuchs-Models näherbringen soll, müssen zwei Kandidatinnen gehen. Als „schläfrig“ oder „träge“ stempelt Heidi Klum die schwache Darbietung ihrer Schützlinge ab und schickt schließlich Slata und Melissa in Richtung Heimat. Es sind Szenen, wie man sie aus jeder Staffel kennt: Heulend nehmen die Mädels voneinander Abschied, während die als Unruhestifterin gehandelte Elsa vor Freude jubelt. Sie sei „mega happy“ über den Rauswurf ihrer Konkurrentinnen.

Kritik an GNTM – die problematischste ProSieben-Show? Die Kritik an „Germany‘s Next Topmodel“ ist ebenso vielseitig wie scharf: Der ProSieben-Sendung von und mit Heidi Klum wird etwa vorgeworfen, ein falsches Frauenbild zu vermitteln, das aufgrund übertriebener Schönheitsideale sogar Essstörungen fördere. Insbesondere für junge Mädchen sei die Show deshalb gefährlich. Darüber hinaus sexualisiere das Format seine Kandidatinnen, darunter auch minderjährige Mädchen. Für weiteres Aufsehen sorgten etwa undurchsichtige Vertragsdetails oder Kritik am Umgang mit Tieren am Set der Sendung.

Heidi Klum knallhart – Model-Mama hat für vier GNTM-Kandidatinnen „kein Foto“

Doch für Elsa wird es dann gegen Ende der GNTM-Folge beim Vier-Jahreszeiten-Walk selbst richtig knapp: „Wo soll ich anfangen?“, zeigt sich Heidi Klum enttäuscht von der schadenfrohen Kandidatin. Die darf trotz aller Kritik bleiben. Das gefürchtete „Ich habe leider kein Foto für dich“ bekommen stattdessen die am Set eher unscheinbare Melina und die demotiviert wirkende Juliette. Sie haben keine Chance mehr, „Germany‘s Next Topmodel“ zu werden.

Milliarden, Millionen, steinreich: Diese ehemaligen GNTM-Models leben heute im Luxus Fotostrecke ansehen

In der Model-Villa verbleiben damit 21 Kandidatinnen – doch auch in Folge vier dürfte noch einmal kräftig ausgesiebt werden. Spannend: Ex-GNTM-Juror Wolfgang Joop verriet diesbezüglich jüngst, dass nicht Heidi Klum entscheide, wann wer rausfliegt. Verwendete Quellen: „Germany‘s Next Topmodel“ (ProSieben; Folge vom 2. März 2023), prosieben.de, instagram.com/germanysnexttopmodel