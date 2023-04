Topsecret: Ronja Forcher zeigt neues „Bergdoktor“-Drehbuch bei Instagram

Von: Lukas Einkammerer

Noch diesen Monat starten die Dreharbeiten für die 17. „Bergdoktor“-Staffel. Ronja Forcher hat ihren Fans bei Instagram bereits einen ersten Blick auf das Drehbuch präsentiert.

Ellmau – Nach dem „Bergdoktor“ ist vor dem „Bergdoktor“ – vor allem für die Stars der beliebten ZDF-Heimatserie. Zwar ist vor etwas mehr als einem Monat erst das große Finale der 16. Staffel über die Bildschirme geflimmert, für Hans Sigl (53), Ronja Forcher (26) und Co. geht es aber fast nahtlos weiter. Schon bald starten die Filmarbeiten – bis dahin ist für die bunte Truppe aus Ramsau aber erstmal eins angesagt: Drehbuch lesen.

Neues aus Ellmau: „Der Bergdoktor“ geht in die nächste Runde

Von der ersten Szene an entpuppte sich die 16. „Bergdoktor“-Staffel als ein wilder Ritt, den das ZDF-Publikum so schnell bestimmt nicht mehr vergessen wird. Familiendrama, herausfordernde Patientenfälle und jede Menge Tränen – von Idylle fehlte in der Region Wilder Kaiser in den acht Folgen jede Spur. Wie es für Dr. Martin Gruber und seine Freunde, Familie und Kollegen nach dem Cliffhanger-Ende im Februar weitergehen wird – diese Frage dürfte allen Fans derzeit unter den Nägeln brennen.

Noch diesen Monat geht es für die „Bergdoktor“-Besetzung für die Dreharbeiten der 17. Staffel, die 2024 anlaufen soll, zurück nach Ellmau. Ronja Forcher, die seit Sendestart 2008 die Rolle von Martin Grubers Tochter Lilli spielt, steckt derzeit schon tief in den Vorbereitungen für die Rückkehr ans Set und teilte in ihrer Instagramstory zwei vielsagende Schnappschüsse mit ihren Fans.

Es geht wieder los: Ronja Forcher zeigt Drehbuch von neuer „Bergdoktor“-Staffel

Die erste Aufnahme zeigt Ronja Forchers To-do-Liste, auf der ganz unten „Drehbuch lesen“ vermerkt ist, auf der anderen ist sogar schon die Titelseite des Skripts der ersten Folge zu sehen. Wie die Episode heißt, sowie andere wichtige Details, hat die gebürtige Innsbruckerin zwar unkenntlich gemacht, für die treuen „Bergdoktor“ ist dieser erste Einblick in die neuen Geschichten über die Grubers aber dennoch aufregend. Es geht wieder los – und das schon bald.

Können Martin und Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 51) das Kriegsbeil begraben? Wie geht es für Lilli in Sachen Liebe und Karriere weiter? Wird Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 71) aus ihrem Koma erwachen? In der Welt von „Der Bergdoktor“ herrscht große Ungewissheit und bis diese Handlungsstränge gelöst werden, müssen sich Fans leider noch ein wenig gedulden. Auch das Staffelfinale von „Die Bergretter“ verspricht indessen, höchst dramatisch zu werden. Verwendete Quellen: Instagram/ronjaforcher, fuersie.de