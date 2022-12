Set-Geheimnis ausgeplaudert: Mark Keller verrät, warum Sohn Jens-Torben nicht mehr beim „Bergdoktor“ ist

Von: Lisa Klugmayer

Warum ist Jens-Torben plötzlich verschwunden? Diese Frage bekommt „Bergdoktor“-Star Mark Keller von Fans immer wieder gestellt. Nun verrät er, warum sein Serien-Sohn plötzlich verschwunden ist.

Ellmau, Tirol - Die turbulente Gefühlswelt von Dr. Martin Gruber begeistert TV-Zuschauer jetzt schon seit 15 Staffeln – und Nummer 16 steht schon in den Startlöchern. Schon Ende des Jahres dürfen sich Fans auf brandneue – und natürlich hochdramatische – Folgen von „Der Bergdoktor“ freuen. Mark Keller, der Darsteller von Dr. Alexander Kahnweiler, hat nun mit Barbara Schöneberger darüber gesprochen, warum sein Serien-Sohn plötzlich nicht mehr zu sehen ist.

„Einfach nicht mehr da“: Mark Keller verrät, warum Sohn Jens Torben nicht mehr beim „Bergdoktor“ ist

Da Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel) und Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) keine gemeinsamen Kinder bekommen können, entschließen sie sich, einem Kind aus dem Kinderheim ein neues Zuhause zu geben. Sie entscheiden sich für Jens-Torben (Luis Immanuel Rost). Doch die erste Zeit war alles andere als einfach, für die neue Familie und gespickt mit vielen Hindernissen. Aufmerksamen Fans ist allerdings nicht entgangen, dass Jens-Torben nun plötzlich von der Bergdoktor-Bildfläche verschwunden ist.

Der Grund dafür: Luis Immanuel Rost, der Schauspieler von Jens-Torben, ist mittlerweile zu erwachsen geworden, „siebzehn ist zu groß“, erklärt Mark Keller beim Podcast von Barbara Schöneberger.

„Den haben wir aufgebaut in der Serie über drei Jahre und jetzt ist er der Redaktion zu groß geworden und wird jetzt einfach nicht mehr erwähnt. Der ist einfach nicht mehr da“, erklärt Mark Keller. „Wir sprechen auch in der Serie nicht mehr über ihn. Ab und zu versuchen wir zu sagen, dass er gerade irgendwo im Internat ist“.

Gewusst? „Der Bergdoktor“ ist ein Remake „Der Bergdoktor“ ging in den Neunzigern schon einmal auf Sendung. Von 1992 bis 1997 lief die Arztserie noch auf Sat.1. Die Rolle des Bergdoktors übernahm damals Gerhart Lippert (85) als Dr. Burgner. Doch nach nur vier Staffeln starb Burgner den Serientod und Dr. Hallstein (Harald Krassnitzer, 62) wurde der neue Bergdoktor. Trotz guter Quoten stampfte Sat.1 die Serie nach nur fünf Jahren ein. Das ZDF sicherte sich schließlich die Rechte an der Serie – mit Erfolg. Denn auch nach 16 Staffeln ist noch immer kein Serien-Finale geplant.

Auch Hans Sigl kündigte erst kürzlich ein „Finale, das ich so nicht erwartet hätte“ an. Es wird also spannend. Die gute Nachricht: Wie es in Staffel 16 weitergeht, erfahren Fans dieses Jahr schon früher. Die Jahre zuvor lief „Der Bergdoktor“ im Januar an, nun gibt es die neuen Folgen bereits ab dem 29. Dezember, wie gewohnt um 20:15 im ZDF zu sehen.

Verwendete Quellen: barbaradio.de/podcast-214-mark-keller