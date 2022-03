Tränen bei der Ross Antony Show: Nik P. rührt Kollegen und Fans mit seinem Friedenslied

Teilen

Auch in der Schlagerwelt ist der Ukraine-Krieg ein großes Thema. Bei Ross Antony sang Nik P. jetzt für den Frieden. (Fotomontage) © Screenshot MDR/Ross Antony Show

Auch in der Schlagerwelt ist der Ukraine-Krieg ein großes Thema. Bei Ross Antony sang Nik P. jetzt für den Frieden.

Leipzig – Am vergangenen Samstag (19. März) präsentierte Ross Antony (47) wieder einmal seine eigene Schlagersendung mit zahlreichen hochkarätigen Gästen im MDR. Eigentlich werden Spaß und Unterhaltung in der „Ross Antony Show“ großgeschrieben, doch auch der stets gut gelaunte Entertainer kam diesmal um ein Thema nicht herum: Der Ukraine-Krieg verängstigt und besorgt derzeit viele Menschen weltweit. Gleich zu Beginn der Sendung stellte der ehemalige BroSis-Star deshalb klar, dass sein TV-Format „für ein Leben in Frieden und Freiheit“ stehe.

„Wir geben Hass und Gewalt keinen Platz“, lautete Antonys Statement. Trotzdem sei es ihm auch in so düsteren Zeiten wichtig, sein Publikum „auf andere Gedanken“ zu bringen. Tatkräftige Unterstützung erhielt Ross dabei vom Who-is-who der deutschsprachigen Schlagerszene. Unter anderem Semino Rossi (59) und Marie Reim (21) standen im Leipziger Eventpalast auf der Bühne. Doch ein Auftritt berührte die Zuschauer der „Ross Antony Show“ ganz besonders.

Nik P. sorgt mit seinem Lied „Frieden“ in der „Ross Antony Show“ für große Emotionen

Bereits 2003 veröffentlichte der Nik P. (59) das Lied „Frieden“. Bei seinen Konzerten gibt der österreichische Sänger den Titel des Öfteren zum Besten, bei Fernsehauftritten gehört er allerdings eher nicht zu seinem Repertoire. Während die Menschen in der Ukraine um ihr Leben fürchten, schien der Song für Nik jedoch die einzig richtige Wahl. Im Interview mit „Meine Schlagerwelt“ erklärte der Schlagerstar im Nachhinein: „Ich muss ganz ehrlich sagen, es berührt mich sehr momentan auf der Bühne zu stehen und diesen Song zu singen, weil was gerade passiert so nah bei uns ist.“

Sichtlich emotional: Nik P. performt am 19. März 2022 bei der „Ross Antony Show“ seinen Song „Frieden“. © Screenshot MDR/Ross Antony Show

Und auch sein Publikum war von der Darbietung sichtlich gerührt. Während die Stargäste des Abends hinter ihm auf der Bühne die Tränen kaum zurückhalten konnten, tauchten die Zuschauer das Studio mit ihren Handys in ein Lichtermeer. Es war eine starke Botschaft, die Nik P. in der „Ross Antony Show“ in die Welt schickte. Die emotionale Reaktion seiner Fans und Kollegen ließ durchscheinen, wie sehr das Schicksal der Ukraine die Menschheit berührt.