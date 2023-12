Tränen beim MDR-„Riverboat“: Kim Fisher weint vor laufender TV-Kamera

Von: Lisa Klugmayer

Marco Schreyl erzählt im MDR-„Riverboat“ von der schweren Erkrankung seiner Mutter und dem Tod seiner Eltern. Da fließen auch bei Moderatorin Kim Fisher die Tränen.

Leipzig – Wenn Kim Fisher (53) und Matze Knop (48) zum „Riverboat“-Talk einladen, dann kommen die großen Namen. Am 1. Dezember 2023 waren unter anderem die Schlagerstars Marianne (70) und Michael (74), Magdalena Neuner (36) und Marco Schreyl (49) mit dabei. Der DSDS-Moderator plauderte dabei über sein neues Buch und seine verstorbene Mutter. Eine Geschichte, die Moderatorin Kim Fisher besonders berührt.

Marco Schreyl beim MDR-„Riverboat“: DSDS-Moderator spricht über die Erbkrankheit seiner Mutter

„Ich weiß, dass es gleich sehr emotional wird“, kündigt Kim Fisher bei ihrer Anmoderation für Marco Schreyl an – und sie sollte recht behalten. Der DSDS-Moderator ist nämlich im MDR-„Riverboat“ zu Gast, um über sein Buch zu sprechen. In „Alles gut? Das meiste schon“ verarbeitet er die Erkrankung seiner Mutter und das Sterben seiner Eltern.

Mit einem Lächeln auf den Lippen und leicht feuchten Augen erzählt Marco Schreyl Anekdoten einer glücklichen Kindheit, aber auch von dem Moment als er von der Diagnose seiner Mutter erfuhr. „Wir haben erfahren, dass meine Mutter die Krankheit Chorea Huntington hat“, erklärt der DSDS-Moderator. „Menschen verlieren ihre kognitiven Fähigkeiten, das Gehirn wird attackiert, Arme und Beine schlagen aus, laufen geht nicht mehr richtig, Fahrrad fahren ging plötzlich nicht mehr. (…) Meine Mutter wurde aggressiver“, so Schreyl.

„Riverboat“ schon seit 1992 im MDR Seit 1992 ist „Riverboat“ schon im MDR zu sehen. Damals lief die Talkshow noch unter dem Namen „MDR-Club“. Die verschiedensten Moderatoren führten bereits durch die abendliche Sendung. Den Anfang machten unter anderem Jan Hofer, Hans-Erich Bilges und Antje Garden. 2007 übernahm sogar Andrea Kiewel kurzzeitig. Auch Jörg Pilawa, Stephanie Stumph und Sebastian Fitzek waren schon als „Riverboat“-Moderatoren im Einsatz. Derzeit führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert durch die Show.

„Eigentlich nicht mein Job, hier zu weinen“: Kim Fisher bricht bei „Riverboat“ in Tränen aus

„Wir haben erfahren, dass meine Mutter diese Krankheit hat und das ist ein Moment …“, dann bricht seine Stimme. Marco Schreyl bekommt feuchte Augen und muss sich kurz sammeln. Auch Kim Fisher ist berührt und kämpft mit den Tränen. Im Studio ist es für ein paar Sekunden komplett still. Die „Riverboat“-Moderatorin versucht daraufhin das Gespräch wieder aufzunehmen, doch auch ihr bleibt die Stimme weg: „Boah, es ist eigentlich nicht mein Job, hier zu weinen. Entschuldige bitte“.

Kim Fisher beim MDR-Riverboat den Tränen nahe. Marco Schreyl weint beim MDR-Riverboat (Fotomontage) © MDR/Riverboat – Folge vom 1. Dezember 2023

Marco Schreyl nickt nur, will weitermachen, kann seine Tränen aber nicht mehr nicht zurückhalten. Da springt Co-Moderator Matze Knop ein und verschafft den beiden ein paar Minuten, um sich wieder zu sammeln. „Marianne, ganz kurz, wenn du das so hörst. Ihr habt ja auch eine schwierige Situation erlebt. Was war in deinem Kopf los als du gemerkt hast: Es stimmt was nicht?“. Marianne erzählt daraufhin von Michaels Herzinfarkt Anfang 2022.

Auch sie sind sichtlich emotional: Schlagerstars Marianne & Michael beim MDR-Riverboat am 1. Dezember 2023 © MDR/Riverboat – Folge vom 1. Dezember 2023.

Als die Schlagersängerin fertig ist, kann Marco Schreyl weitersprechen und verrät die Motivation dahinter, ein Buch über die Krankheit seiner Mutter zu schreiben: Den Menschen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Verwendete Quellen: MDR/Riverboat – Folge vom 1. Dezember 2023