Tränen-Drama bei „Bauer sucht Frau“: Michael schießt Jan Hendrik ab - wegen seiner Ängste

Für dieses „Bauer sucht Frau“-Paar gibt es leider kein Happy End! Landwirt Michael gab seinem Liebesanwärter Jan Hendrik eiskalt den Laufpass.

Damit hätten die „Bauer sucht Frau“-Zuschauer nicht gerechnet: Ausgerechnet zwischen Fleckviehzüchter Michael (28) und seinem Auserwählten Jan Hendrik (42) ist plötzlich alles aus. Eigentlich sah alles ganz danach aus, als ob sich die beiden Männer in der Kuppelshow gesucht und gefunden hatten. Schon von Anfang an flogen die Funken und der Landwirt schwärmte, „mehr als geflasht“ von Jan Hendrik zu sein. Im Laufe der Show kam es zwischen den Turteltauben sogar zu einem innigen Kuss. Die begeisterten Fans malten sich schon ein romantisches Happy End des Paares aus. Doch in der letzten Folge kam dann der große Schock: Michael erwidert Jan Hendriks Gefühle nicht.

„Ich bin an einem Punkt, an dem ich sage, freundschaftlich würde ich dich gerne weiter kennenlernen, aber eine Beziehung kann ich mir gerade gar nicht vorstellen“, eröffnete er dem Finanzmanager. Michael ging noch weiter ins Detail und machte vor allem Jan Hendriks Ängste für seine Entscheidung verantwortlich. „Mir fehlt da vielleicht auch die starke Schulter an meiner Seite“, erklärte er. Jan Hendrik war bei einem früheren Gespräch in Tränen ausgebrochen, weil er sich Sorgen um die gemeinsame Zukunft gemacht hatte. Genau dieses Überdenken habe Michael förmlich „erdrückt“.

Nach Michaels Abfuhr weinte Jan Hendrik bittere Tränen

Der gebürtige Südafrikaner konnte es kaum fassen, dass er nach all der gemeinsamen Zeit einfach so abserviert wurde. „Du sagst mir die ganze Zeit, du hast Schmetterlinge im Bauch, und plötzlich sind die weg?“, zeigte er sich enttäuscht und fing sogleich an, bitterlich zu weinen. Unter Tränen appellierte er, dass Michael auf sein Herz hören sollte. Doch dieser bliebt hart.

„Ich schätze dich mega als Mensch und wir hatten super Tage zusammen. Die würde ich auch nicht austauschen wollen. Aber das hat seit gestern extrem nachgelassen“, begründete er seine Entscheidung. Jan Hendrik akzeptierte die Abfuhr schließlich, gibt den Glauben auf eine Versöhnung aber nicht auf. „Die Hoffnung, dass irgendwann eine WhatsApp oder ein Anruf kommt, habe ich trotzdem noch“, sagte der IT-Fachmann.