Tränen im TV: Evelyn Burdecki muss bei „3nach9“ plötzlich weinen

Von: Sarah Wolzen

Evelyn Burdecki ist am Freitagabend zu Gast bei „3nach9“. Eigentlich zeigt sie sich stets gut gelaunt, doch als Giovanni di Lorenzo auf ihre Familie zu sprechen kommt, wird Evelyn plötzlich ganz emotional.

Bremen - Evelyn Burdecki (34) gehört zweifelsfrei zu den beliebtesten Realitystars des Landes. Immer gut gelaunt mit einem Lächeln im Gesicht, einem lustigen Spruch auf den Lippen und ganz ohne Starallüren - so kennt man die Kultblondine, seitdem sie 2014 bei der RTL-Kuppelshow „Take Me Out“ erstmals vor der Kamera stand. Doch dass sie auch eine ernste Seite hat, bewies sie am Freitagabend (14. Juli) während ihres Besuches in der Talkshow „3nach9“.

Bei „3nach9“: Evelyn Burdecki erzählt von ihrer Kindheit

Ihre Eltern seien von Polen nach Deutschland ausgewandert, um ihr und ihren beiden Geschwistern in Düsseldorf ein besseres Leben zu ermöglichen, erzählt Evelyn Burdecki im Interview mit Giovanni di Lorenzo. Die Mutter habe als Putzfrau gearbeitet, der Vater als Sicherheitsmann. Viel Zeit mit ihrem geliebten Vater verbringen konnte die heute 34-Jährige lediglich in den Sommerferien in Polen. Sie selbst habe zunächst die Schule abgebrochen und dann auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife erlangt. Ihren Lebensunterhalt hat Evelyn Burdecki zunächst durch Kellnerjobs und der Arbeit an der ALDI-Kasse bestritten. Schon als 13-Jährige habe sie überlegt: „Wie kann ich es meinen Eltern irgendwann zurückgeben?“

Die Chance bekam die Dschungelkönigin von 2019 vor wenigen Jahren. Sie kaufte ihren Eltern ein eigenes Haus. „Die waren super glücklich und mein Vater hatte wirklich Tränen in den Augen, weil er so stolz auf mich war“, erzählt sie bei „3nach9“. Doch lange sollte das Glück nicht währen, denn kurz nach dem Einzug verstarb Evelyn Burdeckis Vater an den Folgen einer Corona-Erkrankung. „Ich war super Papa-Kind und ich habe meinen Vater über alles geliebt“, erinnert sie sich an die schwerste Zeit in ihrem Leben.

Bei der Erinnerung an ihren verstorbenen Vater kommen Evelyn Burdecki die Tränen

„Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt trotzdem der Ort ist, an dem du deinen Vater spürst“, - als Giovanni di Lorenzo noch einmal nachhakt, ist Evelyn Burdecki anzumerken, wie sehr sie das Thema emotional aufwühlt. „Ich brauche einen Schluck“, so die 34-Jährige mit gebrochener Stimme, während sie zum Wasserglas greift. Giovanni di Lorenzo entschuldigt sich sogar.

Als Giovanni di Lorenzo sie nach ihrem Vater fragt, kommen Evelyn Burdecki die Tränen. © ARD

„Moment, einmal durchatmen“, ringt Evelyn um Fassung. Doch als sie weiterspricht, kommen ihr plötzlich die Tränen: „Das Schöne war, dass ich meinem Vater wenigstens noch dieses Haus zeigen und kaufen konnte und ich werde niemals vergessen, wie er da stand und sagte ‚es fühlt sich an wie das Paradies!‘“ Der Tod ihres Vaters sei noch nicht so lange her, „deshalb bin ich so emotional“, erklärt sie.

Die Zeiten der Dating-Shows sind für Evelyn Burdecki übrigens schon lange vorbei. Im exklusiven Interview mit IPPEN.MEDIA verrät sie, weshalb sie künftig nur noch abseits der Kamera Männer kennenlernen möchte. Verwendete Quellen: „3nach9“, Folge vom 14. Juli 2023