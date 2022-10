„Keinen Vater, der mich liebt“: Lena Meyer-Landrut bricht bei „The Voice of Germany“ in Tränen aus

Lena Meyer-Landruts Vater verließ die Familie, als sie zwei Jahre alt war. Als ein Talent bei „The Voice of Germany“ aus Liebe zu seiner Tochter singt, laufen bei ihr die Tränen. Sie habe so etwas nicht.

Berlin - Bei „The Voice of Germany“ sind in der aktuell 12. Staffel Rea Garvey, Peter Maffay, Stefanie Kloß und Mark Forster als Coaches zu sehen. Die Gesangstalente ihrer Teams müssen derzeit im Duell gegeneinander antreten und kämpfen so um das Weiterkommen in die nächste Runde. Jeder der Coaches holte sich zuvor einen externen Star zur Hilfe, der den Sängern wertvolle Tipps mitgeben kann – so auch Lena Meyer-Landrut (31). Eine Performance trieben bei ihr und Stefanie Kloß die Tränen in die Augen.

Bei „The Voice“-Auftritt laufen bei Stefanie Kloß und Lena Meyer-Landrut die Tränen

In der „The Voice of Germany“-Folge, die am Freitag (06. Oktober 2022) ausgestrahlt wird, unterstützt Lena Meyer-Landrut Stefanie Kloß bei dem Coaching ihrer Talente. Der Indonesier Doni Wirandan trägt den beiden Sängerinnen das Lied „When I fall in love“ von Nat King Cole vor, was bei beiden direkt die Tränen in die Augen treibt.

„Das habe ich noch nie erlebt“, erklärt Stefanie Kloß im Vorschauclip von ProSieben. Der Sänger erklärt: „Ich wollte dieses Lied für meine Tochter singen, damit sie sehen kann, wie sehr ihr Vater sie liebt.“ Ein emotionaler Punkt für Kloß wie auch Meyer-Landrut. Denn Kloß Vaters verstarb 2003 an Krebs, Meyer-Landrut hat keinen Kontakt zu ihrem Vater.

Lena Meyer-Landrut hat „keinen Vater, der mich liebt“

Ergriffen erklärt Lena Meyer-Landrut dem „The Voice“-Sänger: „Jede Tochter, die einen Vater wie dich hat, kann sich glücklich schätzen. Ich habe keinen Vater, der mich liebt.“ Dabei wischt sie sich immer wieder die Tränen aus dem Gesicht. „Das berührt mich sehr zu sehen, dass du deine Tochter liebst, und du gibst ihr so viel Liebe. Das zu sehen, macht mich glücklich. Es gibt mir Hoffnung und Kraft. Du hast das wirklich toll gesungen. Danke!“, so Meyer-Landrut weiter, die selbst Mutter ist.

Lena Meyer-Landruts Vater Ladislas verließ die Familie, als Lena zwei Jahre alt war. Sie brachte 2019 sogar den Song „If I wasn‘t your daughter“ heraus, in dem sie ihre Gefühle verarbeitet.

Vaterlosigkeit und Alleinerziehende in Deutschland in Zahlen Circa 1,5 Millionen Alleinerziehenden mit mindestens einem minderjährigen Kind gab es laut bpb.de im Jahr 2019. Dabei waren es 1,34 Millionen Mütter und nur 185.000 Väter. 48,3 Prozent der Alleinerziehenden waren Mütter mit einem minderjährigen Kind. Betrachtet man alle Haushalte der Alleinerziehenden, steigt die Zahl von 1,5 auf 2,6 Millionen. Dort lebten 2,2 Millionen minderjährige und 1,5 Millionen volljährige Kinder. Fast jedes fünfte Kind wächst in einem Haushalt mit nur einem Elternteil auf.

